Mlladiqi u varros me nderime, Kurti: Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit

Mlladiqi u varros me nderime, Kurti: Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka kritikuar ashpër Serbinë për ceremoninë shtetërore të varrimit të ish-gjeneralit serb Ratko Mlladiq, i dënuar për krime lufte dhe përgjegjës për gjenocidin në Srebrenicë.

Kurti ka thënë se institucionet serbe i kanë bërë nderime të larta Mlladiqit, duke përmendur përdorimin e aeroplanit qeveritar, flamurit shtetëror, pjesëmarrjen e ushtrisë, ministrave, klerikëve dhe orkestrës.

“Serbia fundjavën e kaloi në përgatitje të asaj që bëri dje: nderime të larta shtetërore për kriminelin e luftës, gjeneralin serb, Ratko Mlladiq, fajtorin e gjenocidit në Srebrenicë të Bosnje e Hercegovinës ku u vranë 8.372 boshnjakë”, ka shkruar Kurti në Facebook.

Ai ka theksuar se gjenocidi në Srebrenicë është i dokumentuar dhe i dëshmuar përmes varrezave masive, identifikimeve të viktimave dhe dëshmive të të mbijetuarve.
Sipas Kurtit, Mlladiqi ishte komandanti i forcave që kryen masakrën e Srebrenicës, ku në korrik të vitit 1995 u vranë mijëra boshnjakë, kryesisht burra dhe djem.
Kurti ka kritikuar edhe pjesëmarrjen e Patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe, Porfirije, në ceremoninë mortore, duke e cilësuar atë si pjesë të glorifikimit të figurës së Mlladiqit.

Në fund, Kurti ka dhënë një deklaratë të ashpër ndaj institucioneve serbe, duke thënë: “Serbia ka kaluar në adhurim shtetëror të gjenocidit”.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndalohen 11 shoferë për vozitje të pakujdesshme, 10 ishin pa patentë shoferë

Ndalohen 11 shoferë për vozitje të pakujdesshme, 10 ishin pa patentë shoferë

Të shtëna në hyrje të Haraçinës, plagoset me armë zjarri një 48-vjeçar

Të shtëna në hyrje të Haraçinës, plagoset me armë zjarri një 48-vjeçar

Hoti kërkon Konventën e LDK-së, Abdixhiku: S’rrotullohet shteti për një ambicie

Hoti kërkon Konventën e LDK-së, Abdixhiku: S’rrotullohet shteti për një ambicie

Ndalohet një taksist nga Shkupi, plaçkiti një turist nga Kina

Ndalohet një taksist nga Shkupi, plaçkiti një turist nga Kina

BE: Tronditëse pamjet nga funerali i Mlladiqit në Beograd

BE: Tronditëse pamjet nga funerali i Mlladiqit në Beograd

Spanja sekuestron mbi 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë me arra kokosi

Spanja sekuestron mbi 1,2 ton kokainë të fshehur në një ngarkesë me arra kokosi