Mjekët specialistë privatë në RMV nga sot në grevë të përgjithshme

Mjekët specialistë privatë kanë shpallur një grevë të përgjithshme nga dita e sotme. Shkak i grevës, siç kanë bërë të ditur të enjten përmes një komunikate për media, është se pavarësisht protestës së mbajtur më 27 mars dhe takimit me ministrin e Shëndetësisë, Ilir Demiri, më 2 prill, kërkesat e tyre ende nuk janë plotësuar.

“Në takimin me ministrin e Shëndetësisë, nga ai na është premtuar se kërkesat tona do të paraqiten në seancën e ardhshme të Qeverisë. Pas takimit me ministrin, më 3 dhe 9 prill janë mbajtur dy seanca të Qeverisë, në të cilat sipas informacioneve publike të Qeverisë, kërkesat tona nuk janë diskutuar në asnjërën prej tyre”, thuhet në njoftim.

Prandaj, siç shtohet në njoftimin e dërguar në emër të specialistëve privatë në Universitetet e Shkencave të Mjekësisë “Kiril dhe Metodi” dhe “Goce Dellçev”, janë të detyruar të ndërmarrin hapin tjetër, t’i bashkohen grevës së përgjithshme nga sot.

Nga atje thanë se greva do të zgjasë deri në plotësimin e kërkesave të tyre./

