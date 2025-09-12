Mjekët pa Kufij: Situata humanitare dhe mjekësore në Gaza ka arritur në fazën më të keqe
Situata humanitare dhe mjekësore në Gaza ka arritur pikën më të keqe që mund ta imagjinojmë, me pacientë kudo dhe pa ilaçe të duhura për t’i trajtuar ata, tha një menaxher i aktiviteteve mjekësore i organizatës Mjekët pa Kufij (MSF) në Rripin e Gazës.
“Situata e përgjithshme në Rripin e Gazës është shumë e keqe. Situata shëndetësore në Rripin e Gazës është katastrofike”, tha për Anadolu Ahmad Abu Warda, menaxher i aktiviteteve mjekësore në spitalin “Nasser” në Khan Yunis.
Ai shpjegoi se spitalet në Gaza, të cilat janë ende pjesërisht funksionale, po përpiqen të përballen me numrin e lartë të pacientëve, boshllëqet në shërbime dhe mungesat e furnizimeve mjekësore.
“Pacientët janë kudo, në korridore dhe në tokë, pa as edhe një shtrat spitalor. Pacientët duhet të sjellin edhe dyshekët e tyre nga shtëpia për t’u pranuar në spitale dhe për të marrë shërbimet”, tha ai.
Warda theksoi mungesën e përhapur të furnizimeve mjekësore në Gaza, duke vënë në dukje se si pacientët e plagosur, ashtu edhe ata kronikë nuk janë në gjendje të marrin ilaçet e nevojshme.
“Ne po përballemi me të gjitha aspektet e sistemit të kujdesit shëndetësor në Rripin e Gazës këto ditë; çdo ditë është më keq se një ditë më parë. Të gjithë në sistemin shëndetësor në Rripin e Gazës po përballen me vështirësi”, theksoi ai.
Duke theksuar situatën e rëndë në spitalin “Nasser”, spitali më i madh funksional në Rripin e Gazës, Warda tha se ky institucion po pranon tri deri në katër herë më shumë pacientë sesa mund të përballojë.
– “Nuk mund të marrësh frymë as brenda dhomës së urgjencës”
“Departamenti i urgjencës në spitalin ‘Nasser’ nuk ndalet. Fluksi i pacientëve nuk ndalet. Pra, nëse shkon në departamentin e urgjencës, nuk mund të marrësh frymë atje brenda”, tha Warda.
“Mund të nuhasësh gjak kudo në departamentin e urgjencës së spitalit ‘Nasser”’, shtoi ai.
Ai e përshkroi urdhrin e evakuimit të Izraelit për Qytetin e Gazës si tragjik, duke theksuar se një pjesë e madhe e popullsisë banon atje dhe nuk ka ku të shkojë tjetër.
“Tani, me ato urdhra evakuimi dhe rritjen e shpërthimeve dhe sulmeve atje, kjo i vë më shumë barrë ekipeve mjekësore atje dhe vetë popullsisë”, tha ai, duke theksuar se banorët janë “të dëshpëruar” dhe se është e papranueshme që Izraeli të lëshojë urdhër evakuimi për të gjithë qytetin kur nuk ka një vend të sigurt për ta.
Warda shtoi se sulmet ndaj Qytetit të Gazës vazhdojnë dhe pacientët nuk dinë ku të shkojnë.
“Edhe të plagosurit nuk dinë ku të shkojnë”, tha ai, duke vënë në dukje se shumë pacientë duhet të presin me javë ose edhe muaj për kujdesin kirurgjikal që u nevojitet për shkak të sulmeve të vazhdueshme.