“Mjekët pa Kufij”: Izraeli po përdor aksesin në ujë si armë për ndëshkim kolektiv në Gaza

Organizata “Mjekët pa Kufij” (MSF) tha sot se autoritetet izraelite po e përdorin aksesin në ujë si armë të ndëshkimit kolektiv kundër palestinezëve në Gaza dhe kërkoi rivendosjen e menjëhershme të furnizimit me ujë dhe aksesin e papenguar humanitar, transmeton Anadolu.

Në një raport të ri, MSF-ja tha se kufizimet e përsëritura në aksesin në ujë janë pjesë e një “modeli sistematik dhe kumulativ”.

“Autoritetet izraelite e dinë se pa ujë jeta mbaron, megjithatë ata kanë shkatërruar qëllimisht dhe sistematikisht infrastrukturën e ujit në Gaza ndërsa vazhdimisht bllokojnë hyrjen e furnizimeve që lidhen me ujin”, tha Claire San Filippo, menaxhere e emergjencës e MSF-së.

Sipas raportit, gati 90 për qind e infrastrukturës së ujit dhe kanalizimeve të Gazës është dëmtuar ose shkatërruar, përfshirë impiantet e shkripëzimit, tubacionet dhe sistemet e kanalizimeve.

“Palestinezët janë plagosur dhe vrarë thjesht duke u përpjekur të aksesojnë në ujë”, tha San Filippo duke paralajmëruar se privimi po nxit sëmundjet mes mbipopullimit dhe sistemit shëndetësor të shembur.

MSF-ja bëri të ditur se një në pesë shpërndarje të ujit u ndalua midis majit dhe nëntorit 2025 për shkak të mungesave dhe kufizimeve të aksesit.

Organizata i kërkoi Izraelit të rivendosë aksesin në ujë në nivelet e kërkuara ndërsa u bëri thirrje aleatëve të ushtrojnë presion mbi Izraelin që të ndalojë pengimin e aksesit humanitar, përfshirë materialet e nevojshme për infrastrukturën ujore.

“Pasojat e këtij privimi nga aksesi në ujë janë të gjera në shëndetin, higjienën dhe dinjitetin e njerëzve”, tha raporti.

Të ngjajshme

S’ka PRESIDENT, Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme

S’ka PRESIDENT, Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme

Haxhiu: PDK, LDK, AAK, Lista Serbe s’janë të pranishëm, po presim nëse po kthehen

Haxhiu: PDK, LDK, AAK, Lista Serbe s’janë të pranishëm, po presim nëse po kthehen

Liderët e Gjirit refuzojnë çdo tarifë për anijet që kalojnë Hormuzin, bëjnë thirrje për lundrim të lirë

Liderët e Gjirit refuzojnë çdo tarifë për anijet që kalojnë Hormuzin, bëjnë thirrje për lundrim të lirë

Trump sulmon kancelarin gjerman në lidhje me Iranin, thotë se “nuk e di çfarë flet”

Trump sulmon kancelarin gjerman në lidhje me Iranin, thotë se “nuk e di çfarë flet”

Çmenduri në Paris: PSG fiton 5–4 ndaj Bayern

Çmenduri në Paris: PSG fiton 5–4 ndaj Bayern

Mucunski: Ndryshimet kushtetuese dhe kontesti me Bullgarinë kërkojnë kohë, planifikohet takim me homologun bullgar

Mucunski: Ndryshimet kushtetuese dhe kontesti me Bullgarinë kërkojnë kohë, planifikohet takim me homologun bullgar