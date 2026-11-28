Mjegull në disa drejtime rrugore dhe në grykat malore Strazhë, Pletvar dhe Stracin
Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë të lagështa, ndërsa të gkitha drejtimet rrugore në vend janë të kalueshme. Për shkak të mjegullës është ulur dukshmëria në 100 metra në drejtimin rrugor Demir Hisar – f.Zheleznec dhe f.Krivogashtani – Krushevë, ndërsa nga 80 deri 100 metra në grykat malore Strazhë, Pletvat dhe Stracin..
NP “Rrugët e Maqedonisë2 bën thirrje për drejtim të kujdesshëm të automjeteve, respektim të sinjalizimit të venbdosur rrugor, si dhe adaptim të shpejtësisë ndaj kushteve në rrugë.
Theksojnë se në disa drejtime rrugore të cilat kaoojnë nëpër gryka malore është e mundur dukuria e shembjeve të imëta dhe shtojnë se ekipet e tyre kujdestare nodhen vazhdimisht në terren dhe i mirëmbajnë të[ gjitha drejtimet rrugore.