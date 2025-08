“Mjaft më me përbuzje dhe nënçmim” – Ali Ahmeti thërret për mobilizim shqiptar

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka reaguar pas thirrjeve anti-shqiptare që ndodhën mbrëmë në Kumanovë, duke dhënë mesazh të qartë për zgjedhjet lokale. Sipas tij kjo fushatë kundër shqiptarëve është e qëllimshme dhe sistematike. Ai gjithashtu ka potencuar që 19 tetori, do të jetë dita e popullit kundër vazalitetit.

Postimi i plotë i kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti:

E kuptoj dhe e ndaj mllefin tuaj miq, jo vetëm nga klithmat e urrejtjes në Kumanovë, por edhe nga fushata e përditshme sistematike kundër barazisë dhe çdo gjë që arritëm bashkë me shumë mund ndër vite.

Tetori miq, në tetor vjen dita juaj për ti thënë njëzëri dhe masivisht mjaft më:

– Përbuzjes

– Ofendimeve

– Nënçmimit

– Vazalitetit

– Përkuljes

– Shumëzimit me zero

– Përndjekjeve

– Anulimit të Marrëveshjes së Ohrit, gjuhës shqipe, flamurit kombëtar, përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, Badinterit dhe Balanserit

– Largimit nga Bashkimi Europian dhe afrimit me Rusinë e Serbinë.

Më 19 tetor populli do të flas shurdhueshëm zëshëm kundër eksperimenteve të vazalitetit!!!

Po ndodh populli…bashkë!

MARKETING