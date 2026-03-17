Miteva: Koçani ishte leksion i vështirë dhe alarm për shtetin, i cili kohë të gjatë ka qenë në ëndërr të thellë
Anëtarja e Komitetit ekzekutiv të VMRO-DPMNE-së dhe zëdhënëse e Qeverisë, Marija Miteva, sonte theksoi se aksidenti në Koçan është një alarm i fortë për shtetin për shkak të sistemit që ka qenë në gjumë të thellë për një kohë shumë të gjatë. Ajo theksoi se sistemi duhet të funksionojë pavarësisht ndryshimeve në qeveri me qëllim që të vendosen parime dhe të funksionojë në mënyrë konsistente në të ardhmen.
“Koçani ishte një mësim i vështirë për të gjithë dhe një alarm i fortë për shtetin, sepse sistemi ishte në gjumë të thellë për një kohë shumë të gjatë, puna nuk ka mbaruar, por sistemi dhe zgjimi i sistemit janë njëra anë, por më e rëndësishme për mua është funksionimi i sistemit, i cili kur ta ndërtosh duhet të vazhdojë të funksionojë, të ndalojë së shemburi me ndryshimet në qeveri dhe të jetë një sistem që, kur të vendosësh parimet, do të funksionojë në mënyrë konsistente në të ardhmen”, tha Miteva në një paraqitje në emisionin “Top Tema” në TV Telma.
Ajo theksoi se u kryen inspektime dhe se u bë një analizë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive institucionale, duke vënë në dukje se kontrollet dhe mbikëqyrja janë thelbësore për të siguruar që nuk ka situata abuzimi në vend.
Udhëheqjet e reja të institucioneve, shtoi ajo, kryen një analizë gjithëpërfshirëse të të gjitha atyre dobësive institucionale dhe kjo nuk ishte vetëm një reagim pas tragjedisë, por më tepër një qasje e vazhdueshme që ne kemi ofruar për 365 ditët e fundit dhe do të vazhdojmë ta ofrojmë.