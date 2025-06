Miteva: Kanal i ri për komunikim të drejtpërdrejtë me të lënduarit në tragjedinë e Koçanit – 070 355 526

Të lënduarit në tragjedinë e Koçanit dhe familjet e tyre nga e hëna në linjën direkte telefonike – 070 355 526 të hapur nga Qeveria do të mund të përcjellin kërkesat dhe nevojat e tyre.

MARKETING

“Vendosim një linjë të re telefonike për komunikim të drejtpërdrejtë, e cila do të menaxhohet nga Zyra e Kryeministrit dhe do të jetë aktive nga e hëna, më 09.06 dhe do funksionojë pa ndërprerje që të jetë e qasshme për të gjithë të lënduarit dhe familjet e tyre. Ky numër telefoni është një kanal i ri për komunikim të drejtpërdrejtë me të lënduarit dhe familjet e tyre”, tha në konferencën për media, zëdhënësja e qeverisë, Marija Miteva.

Ajo shtoi se në fazën e parë i ftojnë të gjithë të lënduarit dhe familjet e tyre të paraqesin kërkesat, propozimet dhe nevojat konkrete që kanë.

“Kjo linjë nuk do të jetë vetëm një kontakt – por një kanal i gjallë komunikimi, përmes të cilit do të mbahet koordinim ditor, javor dhe mujor, me informim të rregullt dhe me qasje të personalizuar për secilin rast”, ka thënë ajo.

MARKETING