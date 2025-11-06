Misioni i OKB-së kërkon që Izraeli të ndalojë sulmet ajrore në zonën e operacioneve në Libanin jugor
Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL) i bëri thirrje Izraelit të ndalojë serinë e fundit të sulmeve ajrore në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
“Sot, paqeruajtësit e UNIFIL-it vunë re disa sulme ajrore izraelite në Tayr Dibbah, Taibe dhe Ayta al Jabal, brenda zonës sonë të operacioneve në jug të Libanit”, tha misioni në një deklaratë, duke theksuar se “këto sulme ajrore përbëjnë shkelje të qarta të Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit”.
Në deklaratë u theksua se sulmet “ndodhin ndërkohë që Forcat e Armatosura Libaneze po kryejnë operacione për të kontrolluar armët dhe infrastrukturën e paautorizuar në zonën jugore të Litanit”.
UNIFIL-i shtoi gjithashtu se goditjet izraelite “me një shkallë kaq shkatërruese rrezikojnë sigurinë e civilëve dhe minojnë përparimin që po bëhet drejt një zgjidhjeje politike dhe diplomatike”.
Duke thënë se “paqeruajtësit vazhdojnë të mbështesin si Libanin, ashtu edhe Izraelin në zbatimin e Rezolutës 1701”, misioni theksoi se “janë në terren me ushtarët libanezë, duke punuar për të rikthyer stabilitetin në jug të Libanit”.
“I bëjmë thirrje Izraelit të ndalojë menjëherë këto sulme dhe të gjitha shkeljet e Rezolutës 1701”, thuhet më tej në deklaratë, duke u bërë thirrje të dy palëve të “respektojnë detyrimet e tyre sipas Rezolutës 1701 dhe marrëveshjes së arritur në nëntor, për të mos rrezikuar përparimin e arritur me vështirësi”.
UNIFIL-i vepron në jug të Libanit që nga viti 1978 dhe u forcua ndjeshëm pas miratimit të Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, pas luftës së vitit 2006 midis Izraelit dhe grupit libanez Hezbollah.
Izraeli ka ndërmarrë në mënyrë të përsëritur sulme ajrore në territorin libanez, duke pretenduar se po godet infrastrukturën e Hezbollahut, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi në nëntor 2024.
Sipas kushteve të armëpushimit, ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga jugu i Libanit deri në janar 2025, por ajo është tërhequr vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë praninë ushtarake në pesë pika kufitare.