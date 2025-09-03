Misioni i OKB-së: Izraeli sulmoi paqeruajtësit në Libanin jugor
Ushtria izraelite shënjestroi personelin paqeruajtës të OKB-së në Libanin jugor me granata, tha të mërkurën Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë UNIFIL tha se dronët izraelitë hodhën katër granata pranë paqeruajtësve që punonin për të pastruar bllokadat rrugore pranë kufirit de facto të Vijës Blu të martën në mëngjes.
“Ky është një nga sulmet më serioze ndaj personelit dhe aseteve të UNIFIL që nga marrëveshja e ndërprerjes së armiqësive të nëntorit të kaluar”, tha misioni, pa raportuar ndonjë të lënduar.