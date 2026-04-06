Misioni hënor Artemis II thyen rekordin për distancën më të largët nga Toka

Ekuipazhi i misionit Artemis II të Administratës Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) është bërë grupi i njerëzve që kanë udhëtuar më larg nga Toka se kurrë më parë, njoftoi agjencia të hënën, transmeton Anadolu.

Në një video të publikuar në platformën sociale amerikane X, NASA tha se astronautët arritën një distancë maksimale prej 252.752 miljesh (406.700 kilometra) nga Toka, duke shënuar një moment historik të ri në fluturimet hapësinore njerëzore.

Agjencia tha se kjo arritje tejkalon rekordin e mëparshëm të vendosur gjatë misionit Apollo 13 në vitin 1970 me rreth 4.102 milje.

Apollo 13, i nisur në prill 1970, mbajti rekordin për distancën më të madhe të përshkuar nga njerëzit larg Tokës për më shumë se pesë dekada.

