Mision i suksesshëm shpëtimi në Vodno, dy persona gjenden dhe evakuohen në mënyrë të sigurt
Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe koordinimit të ekipeve të Kryqit të Kuq dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, dy persona u gjetën menjëherë në shpatijet e Vodnos dhe u transportuan menjëherë në mënyrë të sigurt në qytetin e Shkupit, informojnë nga Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK).
Në numrin e emergjencës 112 në Qendrën për Menaxhim me Kriza, sot është lajmëruar zhdukja e një personi mashkull, një shtetasi polak, në shpatijet e malit Vodno.
Menjëherë pas marrjes së raportit, qendra operative kujdestare e QMK-së njoftoi institucionet kompetente. Ministria e Punëve të Brendshme është mobilizuar për të formuar një ekip të posaçëm kërkimi, në aksion janë përfshirë edhe ekipe nga Kryqi i Kuq.
Përveç kësaj, siç informojnë nga QMK-ja, në terren tashmë janë një ekip për mbrojtje dhe shpëtim nga DMSH.