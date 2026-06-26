Misajllovski paralajmëron marrëveshje të re kolektive: Do të ketë rritje të pagave në Ushtri

Misajllovski paralajmëron marrëveshje të re kolektive: Do të ketë rritje të pagave në Ushtri

Ministri i Mbrojtjes Vllado Misajlovski njoftoi fillimin e negociatave për marrëveshje të re kolektive dhe rritje të pagave për pjesëtarët e Ushtrisë.

Ai tregoi se bisedimet me sindikatat për marrëveshjen e re kolektive do të fillojnë të hënën, dhe se duke filluar nga viti i ardhshëm, pagat dhe pika për llogaritjen e pagave planifikohet të rriten.

Sipas tij, në vitet e ardhshme, do të ketë edhe një rritje përqindjeje të pagave në përputhje me mundësitë buxhetore.

Misajlovski theksoi se Ministria po punon njëkohësisht në shërbimin e detyrimeve të trashëguara nga e kaluara, veçanërisht në bazë të padive, duke shtuar se çdo vit paguhen disa mijëra raste të tilla.

Ai theksoi se me ribalancimin aktual të buxhetit, përparësi është mbulimi i borxheve të vjetra, por edhe sigurimi i fondeve për përmirësimin e kapaciteteve dhe investimeve të reja në Ushtri.

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