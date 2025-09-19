Mirlind Daku vlen më shumë, rritet vlera e kartonit me 2 mln euro për sulmuesin kuqezi

Paraqitjet positive të sulmuesit të kombëtares tonë Mirlind Daku me Rubin Kazan duket se janë shpërblyer. Sipas “Transfermarkt”, vlera e kartonit të sulmuesit kuqezi tashmë kap vlerën e 10 mln eurove, dy më shumë se ai vlente vetëm pak ditë më parë.

Plot 2 milionë euro më shumë vlen sulmuesi nga Gjilani, i cili po kalon një moment të mirë me Rubin Kazan në Rusi. Ai ka arritur të gjejë 8 herë rrugën e rrjetës dhe të dhurojë 1 asist në 11 ndeshje të kampionatit rus.֝ Ky vlerësim vjen pak para ndeshjes që Shqipëria do të luajë në transfertë përballë Serbisë.

