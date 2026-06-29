Miratohet nevoja për sjelljen e Kodit Zgjedhor me procedurë të shkurtuar
Kuvendi, me 59 vota “pro”, tre vota “kundër” dhe pa “të përmbajtur”, votoi për të miratuar në tërësi projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor, i cili është pjesë e agjendës së reformave.
Nënkryetari i Kuvendit, Antonijo Miloshoski, ngarkoi Komisionin për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Komuniteteve, si organi kryesor punues, dhe Komisionin Ligjor dhe Juridik të mblidhen për projektligjin.
Propozimi iu dorëzua Kuvendit nga një grup deputetësh, përkatësisht Antonijo Miloshoski, Zeqirija Tairi, Daniel Stojçevski, Blerim Bexheti dhe Ivanka Vasilevska. Ndryshimet, ndër të tjera, parashikojnë votim elektronik nga diaspora, ndërsa ka edhe ndryshime në pjesën e financimit shtetëror të partive.
Propozuesi, duke shpjeguar pse Kodi Zgjedhor duhet të miratohet me procedurë të shkurtuar, theksoi se ai është diskutuar për katër muaj në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, ku morën pjesë përfaqësues të partive politike, përveç LSDM-së, e cila filloi dhe më pas u tërhoq.
“Brenda këtyre diskutimeve, ne ramë dakord për 28 rekomandime të ODIHR-it, të cilat u pranuan me konsensus. Në grupin e punës në Ministrinë e Drejtësisë, nuk pati mbivotim për asnjë temë dhe kjo është bërë gjithmonë me konsensus. Do të kemi mundësinë të diskutojmë këto çështje gjatë seancave parlamentare dhe të komisioneve”, deklaroi Miloshoski, duke shpjeguar propozimin.
Lidhur me modelin zgjedhor, Miloshoski theksoi se shumica e partive politike ishin në favor të një njësie zgjedhore, por dy ishin në favor të tetë dhe tre, por meqenëse nuk u arrit konsensus, mbeti zgjidhja aktuale me gjashtë njësi zgjedhore.
Lidhur me votimin nga diaspora, Miloshoski sqaroi se është arritur konsensus për ta mundësuar atë në përputhje me praktikën në Francë dhe Estoni dhe për të pasur votim elektronik, të sigurt dhe të mbrojtur.
“Duhet të përmend se pjesëmarrja e përfaqësuesve nga KSHZ-ja, Zyra Shtetërore e Auditimit, ASHMAA dhe Komisioni Kundër Korrupsionit ishte një ndihmë e madhe, sepse këto institucione dolën me propozimet e tyre, të cilat u pranuan kryesisht, se si të bëhen ndryshime në Kodin Zgjedhor që mund të lehtësojnë zhvillimin e zgjedhjeve për këto institucione, në kuptimin e të qenit demokratike, të drejta, transparente dhe efikase”, deklaroi Miloshoski.
Lidhur me modelin e përdorimit të fondeve për reklama zgjedhore, Miloshoski sqaroi se është arritur konsensus unanim.
“Nuk ka pasur asnjë parti që ka mbivotuar një tjetër ose disa përfaqësues të partive politike kanë injoruar propozimin e kolegëve të tjerë nga partitë politike dhe vlerësoj që ky konsensus i arritur nga shumica e partive politike që morën pjesë në Grupin e Punës në Ministrinë e Drejtësisë duhet të vlerësohet si një arritje e fortë dhe përparim i normave të Kodit Zgjedhor”, tha Miloshoski.