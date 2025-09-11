Ministrja serbe mohon masakrat dhe akuzon BDI-në, Ademi: VMRO dhe VLEN palë të “botës serbe”

Ministrja serbe mohon masakrat dhe akuzon BDI-në, Ademi: VMRO dhe VLEN palë të “botës serbe”

Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, Arbër Ademi, ka reaguar pas deklaratave të ministres serbe, e cila sot në një prononcim publik sulmoi BDI-në.

Ai kujtoi se e njëjta deputete, gjatë vizitës së saj në Manastir, kishte përdorur termin “Kosovë e Metohi” për të përshkruar Kosovën, duke e cilësuar këtë si vazhdimësi të narrativave nacionaliste.

Më poshtë reagimi i plotë i Ademit:

Ministrja serbe jo vetëm që tenton të paraqesë pushtimin si “çlirim”, por tashmë del edhe me akuza të drejtpërdrejta ndaj BDI-së, duke mohuar dhunën dhe masakrat ndaj shqiptarëve dhe popujve të tjerë.

VMRO-DPMNE dhe VLEN heshtin, duke u bërë palë me projektet e “botës serbe”.

BDI do të mbetet e palëkundur në mbrojtje të orientimit euroatlantik, barazisë ndëretnike dhe të vërtetës historike të vendit.

