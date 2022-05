Ministrja gjermane e Mbrojtjes: Shpresoj të ketë vendime të mira drejt njohjes reciproke nga takimi i 13 majit në Bruksel

Ministrja gjermane e Mbrojtjes, Christine Lambrecht, po qëndron në Kosovë, në kuadër të vizitës së saj në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor.

Ajo në Prishtinë u prit nga kryeministri Albin Kurti.

Në një paraqitje para mediave pas takimit, Lambrecht ka thënë se stabiliteti në Ballkanin Perëndimorë është shumë i rëndësishëm.

Ajo ka falënderuar Kosovën për pozicionin e qartë në lidhje me luftën e Ukrainës.

“Kosova e dënoi qartë agresionin e Rusisë duke vendosur sanksione. Ju përgëzojmë që po mbroni vlerat e paqes dhe lirisë, vlera këto që janë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Ne do t’iu qëndrojmë përkrahë në rrugën tuaj drejt integrimeve në Bashkimin Evropian”, tha jo përcjell Telegrafi.

Ministrja gjermane e Mbrojtjes thotë se Gjermania i ofron mbështetje Kosovës edhe në aspektin ushtarak.

“Unë kam siguruar palën kosovare se ne qëndrojmë krah Kosovës edhe sa i përket mbështetjes ushtarake. Ne jemi të angazhuar në kuadër të KFOR-it dhe do të vazhdojmë angazhimin tonë edhe më tej. Unë ju falënderoj për mikpritjen që iu keni bërë ushtarëve tanë. Për mua kjo është shumë me rëndësi. Ne do të vazhdojmë angazhimin tonë edhe sa i përket trajtimit të FSK-së në mënyrë që ata të marrin përgjegjësinë e tyre në të ardhmen. Do të mbetemi partnerë edhe në të ardhmen”, u shpeh ministrja gjermane.

Lambrecht thotë se shpreson se do të ketë vendime të mira në Bruksel dhe Gjermania do të njeh dokumentet e Kosovës.

“Ne do t’ju qëndrojmë përkrah në rrugën e procesit të anëtarësimit të Kosovës si një vend partner mbështetës, dhe këtu duhet të bëhet e qartë se cilët hapa janë të qartë të ndërmerren në procesin e përafrimit në dialog dhe shpresoj të marrë një dinamikë të re dhe shpresoj që do të ketë vendime të mira më 13 maj në Bruksel”.

“Hapat e parë do të mund të ishin edhe vendimet për njohjen reciproke të dokumenteve në këtë aspekt dhe do të ishte një sinjal i mirë”, deklaroi Lambrecht./Telegrafi/