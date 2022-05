Ministria së Drejtësisë dhe Drejtoria e Librave Amë arrijnë marrëveshje, protesta shtyhet

Ministria së Drejtësisë dadministrata he Drejtoria e Librave Amë tashmë kanë arritur një marrëveshje.

Konkretisht është dakorduar për rritjen e rrogës me 30 për qind.

Do të paguhen edhe ditët e diela kur ka martesa, e poashtu edhe regresi K-15.

Ndërsa protesta që ishte parashikuar për sot për në orën 15:00 para parlamentit është shtyrë.

“Kemi arritur marrëveshje për sa i përket kontratave kolektive dhe deri nesër do të dërgohet pranë Ministrisë së Financave. Protesta që ishte parashikuar në orën 15:00 do të shtyhet për javën që vjen por do të presim njëherë nga Ministria e Financave. Kemi rënë dakord për rritje 30 për qind të si dhe pagesa e K-15. Këtë muaj arrijmë pagën minimale. Ndërsa greva vazhdo, vetëm se protesta është shtyrë”, thanë nga sindikata.