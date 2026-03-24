Ministria izraelite: 4.829 persona të plagosur që nga fillimi i luftës me Iranin

Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha sot se 4.829 persona të plagosur janë transportuar në spitale që nga fillimi i luftës me Iranin, me 111 ende të shtruar në spital, transmeton Anadolu.

Ministria tha në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X se nga të shtruarit në spital, 12 janë në gjendje të rëndë, 21 në gjendje të moderuar dhe 78 me lëndime të lehta.

Një përshkallëzim rajonal shpërtheu që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.

Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.

Të ngjajshme

Darko Konstadinovski: Më mirë të mbyllet Gjykata Kushtetuese sesa të vendoset mekanizmi i Badenterit

Darko Konstadinovski: Më mirë të mbyllet Gjykata Kushtetuese sesa të vendoset mekanizmi i Badenterit

BDI: Çmimet e derivateve të përcaktohen të paktën dy herë në javë

BDI: Çmimet e derivateve të përcaktohen të paktën dy herë në javë

SHBA, demokratët akuzojnë Trumpin se po gënjen për bisedimet me Iranin

SHBA, demokratët akuzojnë Trumpin se po gënjen për bisedimet me Iranin

Rritet çmimi i naftës

Rritet çmimi i naftës

27 vjet nga bombardimet e NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe

27 vjet nga bombardimet e NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe

Izrael, ngrihet tym mbi Tel Aviv pas sulmeve me raketa iraniane

Izrael, ngrihet tym mbi Tel Aviv pas sulmeve me raketa iraniane