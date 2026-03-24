Ministria izraelite: 4.829 persona të plagosur që nga fillimi i luftës me Iranin
Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha sot se 4.829 persona të plagosur janë transportuar në spitale që nga fillimi i luftës me Iranin, me 111 ende të shtruar në spital, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X se nga të shtruarit në spital, 12 janë në gjendje të rëndë, 21 në gjendje të moderuar dhe 78 me lëndime të lehta.
Një përshkallëzim rajonal shpërtheu që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.