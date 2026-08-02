Ministria e Shëndetësisë: Situata epidemiologjike në Gostivar është stabile

Ministria e Shëndetësisë: Situata epidemiologjike në Gostivar është stabile

Situata epidemiologjike në Gostivar është e qëndrueshme, dhe institucionet kompetente shëndetësore vazhdojnë me monitorim të vazhdueshëm, njofton Ministria e Shëndetësisë.

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Gjatë 1 gushtit u regjistruan 57 ekzaminime të para të pacientëve, që është një rënie prej tre rastesh krahasuar me ditën e mëparshme, kur u regjistruan 60 ekzaminime.
Nuk u regjistruan shtrime të reja në spital në 24 orët e fundit.

Sipas të dhënave të Ministrisë, që nga 1 gushti, në Gostivar u raportuan gjithsej 1.041 raste të sëmundjeve infektive, dhe shërbimet shëndetësore kanë përgatitur 734 anketa epidemiologjike.

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