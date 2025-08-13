Ministria e Shëndetësisë: Procedura e punësimeve është ndërprerë për shkak zgjedhjeve, infermieret kanë kontrata deri në fund të vitit
Nga Ministria e Shëndetësisë, i kanë quajtur të papërshtatshme dhe të dëmshme për opinionin njoftimet lidhur me punësimet në Spitalin e Tetovës.
Sipas tyre, më i rëndësishëm është fakti se të gjithë infermieret kanë kontratë pune deri më datë 31.12.2025.
“Është siguruar pëlqimi nga Ministria e Financave për punësimet në Spitalin Klinik të Tetovës. Janë shpallur konkurset për punësim. Testimet e kandidatëve janë kryer më 07.08.2025 dhe jo “para 10 ditësh” siç është thënë në mënyrë sensacionaliste. Sigurisht, procedura e punësimeve është pezulluar për shkak të shpalljes së zgjedhjeve lokale dhe menjëherë pas përfundimit të tyre, i gjithë procesi do të përfundojë dhe të gjithë do të marrin vendime.
Theksojmë se këto janë faktet, ndërsa me njoftime të pabazuara dhe duke përdorur informacione të rreme, po i shkaktohet dëm Ministrisë së Shëndetësisë si institucion dhe, për fat të keq, po krijohet panik dhe shqetësim tek punonjësit e Spitalit Klinik të Tetovës, të cilët ditë e natë kujdesen për shëndetin e bashkëqytetarëve tanë”, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.