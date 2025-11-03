Ministria e Shëndetësisë në Gaza merr nga Izraeli 45 trupa tjerë të palestinezëve
Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha sot se nëpërmjet Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), ka marrë trupat e 45 palestinezëve të liruar nga Izraeli duke e çuar numrin total të trupave të dorëzuar në 270 sipas një marrëveshjeje armëpushimi, transmeton Anadolu.
Ekipet mjeko-ligjore deri më tani kanë identifikuar 78 trupa dhe po vazhdojnë ekzaminimet “në përputhje me procedurat dhe protokollet e miratuara mjekësore” përpara se mbetjet të dokumentohen dhe t’u dorëzohen familjeve, tha ministria në një deklaratë.
Ministria ka thënë më parë se shumë nga trupat e dorëzuar nga Izraeli tregonin shenja abuzimi, përfshirë rrahje, duar të lidhura, sy të lidhur dhe shpërfytyrime të fytyrës dhe se janë kthyer pa emra.
Dorëzimi është pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor. Marrëveshja përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe trupave midis Izraelit dhe Hamasit, të ndërmjetësuar nga Turqia, Egjipti dhe Katari, nën mbikëqyrjen e SHBA-së.
Familjet kanë identifikuar mbetjet e të afërmve të tyre të kthyer nga Izraeli pa emra, me anë të shenjave fizike ose veshjeve, pasi objektet mjeko-ligjore në Gaza mbeten jashtë funksionit për shkak të një bllokade shumëvjeçare izraelite dhe shkatërrimit të laboratorëve.
Para armëpushimit, Izraeli mbante 735 trupa të palestinezëve në të ashtuquajturat “varreza me numra”, sipas Fushatës Kombëtare Palestineze për të Rimarrë Trupat e Martirëve.
Sipas të përditshmes izraelite “Haaretz”, ushtria ka mbajtur rreth 1.500 trupa të palestinezëve nga Rripi i Gazës në bazën ushtarake famëkeqe “Sde Teiman” në jug të Izraelit.
Izraeli ka vrarë më shumë se 68.800 palestinezë në enklavë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 170.600 të tjerë në sulmet që nga tetori i vitit 2023.