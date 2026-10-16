Ministria e Shëndetësisë në Gaza: 466 palestinezë të vdekur si pasojë e urisë që nga viti 2024
Të paktën 466 palestinezë, përfshirë 157 fëmijë, kanë vdekur nga kequshqyerja dhe uria që nga viti 2024, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë në Gaza, transmeton Anadolu.
Shifrat u publikuan në Ditën Botërore të Ushqimit, e cila shënohet çdo vit më 16 tetor. Sipas ministrisë, të paktën 189 të moshuar kanë vdekur nga uria, duke përbërë 40,5 për qind të numrit të përgjithshëm të viktimave.
Në gusht të vitit 2025, OKB-ja shpalli gjendje urie në Gaza. Ministria shtoi se më shumë se 1,4 milion njerëz pritet të përballen me pasiguri ushqimore të nivelit të krizës ose më të rëndë deri në fund të vitit 2026.
– Uria si armë
Autoritetet izraelite e kanë përdorur urinë si armë gjatë gjenocidit në Gaza që nga tetori i vitit 2023, sipas institucioneve qeveritare palestineze dhe organizatave për të drejtat e njeriut. Izraeli i ashpërsoi kufizimet në pikat e kalimit kufitar në mars të vitit 2025, duke penguar hyrjen në enklavë të mijëra kamionëve me ndihma që prisnin në vendkalimet kufitare.
Kufizimet erdhën pas përhapjes së urisë në veri të Gazës, të shkaktuar nga bllokada dhe kufizimet ndaj furnizimeve me ushqime dhe ndihma humanitare, duke i detyruar disa banorë të konsumonin ushqim për kafshë dhe bimë të egra. Në fund të majit të vitit 2025, Izraeli lejoi hyrjen e 87 kamionëve me ndihma në Gaza për herë të parë pas 81 ditësh, sipas Zyrës për Media të Qeverisë së Gazës.
Më pas, ndihmat vazhduan të hynin në sasi të kufizuara dhe në mënyrë të ndërprerë, nën kufizime të rrepta, deri në shkurt të vitit 2026, kur Izraeli lejoi një rritje të kufizuar të numrit të kamionëve që hynin në enklavë në kuadër të një marrëveshjeje armëpushimi.
Zyrtarët palestinezë thanë se dërgesat ende nuk përmbajnë sasi të mjaftueshme të produkteve ushqimore bazë. Sipas Zyrës për Media të Qeverisë së Gazës, Izraeli ka lejuar hyrjen e vetëm rreth 34 për qind të kamionëve me ndihma humanitare për të cilët ishte rënë dakord.
– Kequshqyerja arrin “nivele katastrofike”
“Kequshqyerja dhe uria në Gaza kanë arritur nivele katastrofike, duke shkaktuar vdekjen e fëmijëve, të moshuarve dhe grupeve të cenueshme”, tha Ministria e Shëndetësisë. Më shumë se 1,4 milion palestinezë, rreth 67 për qind e popullsisë së Gazës, pritet të përballen me pasiguri ushqimore të nivelit të krizës ose më të rëndë deri në fund të vitit 2026.
Ministria shtoi se nga viti 2024 deri në gusht të vitit 2026 janë regjistruar më shumë se 158 mijë raste të kequshqyerjes akute te fëmijët nën moshën pesëvjeçare. Prej tyre, 18 për qind e fëmijëve vuanin nga kequshqyerja e rëndë akute, e cila u rrezikonte jetën, ndërsa 12,2 për qind vuanin nga ngecja në rritje, duke dëshmuar ndikimin e mungesës së ushqimit në zhvillimin e tyre.
Ministria tha se shkalla e vdekshmërisë te fëmijët nën moshën pesëvjeçare u rrit nga 13,6 në 33,4 vdekje për 1.000 lindje të gjalla ndërmjet viteve 2022 dhe 2025. Ajo vlerësoi se deri në prill të vitit 2027, rreth 74.200 fëmijë do të kenë nevojë për trajtim për kequshqyerje akute.
– Gratë shtatzëna
Ministria tha se te gratë shtatzëna, përhapja e anemisë u rrit në 61 për qind në vitin 2026, krahasuar me 41 për qind para luftës. “Rreth 4.000 humbje të shtatzënisë u regjistruan gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, më shumë se trefishi i numrit të regjistruar gjatë gjashtë muajve të mëparshëm”, shtoi ajo.
“Një në tri shtatzëni në Gaza tani klasifikohet si shtatzëni me rrezik të lartë”, vijoi ministria. “Shifrat tregojnë se pasojat shëndetësore të krizës ushqimore po prekin gjithnjë e më shumë nënat dhe fëmijët e palindur, përveç fëmijëve”, thuhet në deklaratë.
– Thirrje për veprim urgjent ndërkombëtar
“E drejta për ushqim është një e drejtë themelore e njeriut, e cila nuk pushon së ekzistuari gjatë luftës”, tha ministria. Ajo i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe OKB-së të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të siguruar hyrjen e sigurt, të vazhdueshme dhe pa kufizime të ushqimeve, suplementeve ushqyese terapeutike dhe barnave në Gaza.
Ministria kërkoi që përparësi t’u jepet fëmijëve, grave shtatzëna dhe atyre gjidhënëse si dhe të moshuarve, të cilët janë grupet më të cenueshme ndaj kequshqyerjes. Ajo bëri thirrje për mbështetje në rimëkëmbjen e prodhimit vendor të ushqimeve, me qëllim frenimin e përkeqësimit të krizës humanitare.
Shifrat publikohen në një kohë kur Gaza po përballet me pasojat humanitare të gjenocidit të Izraelit, i cili ka shkaktuar shkatërrime të gjera të infrastrukturës, objekteve shëndetësore dhe burimeve të prodhimit të ushqimit. Lufta ka dëmtuar gjithashtu tokat bujqësore, objektet e prodhimit të ushqimeve dhe rrjetet e ujësjellësit, duke dobësuar aftësinë e banorëve për të përmbushur nevojat e tyre bazë përmes burimeve vendore.
Zhvendosjet e përsëritura, humbja e të ardhurave dhe rritja e vrullshme e çmimeve kanë shtuar më tej varësinë e familjeve nga ndihmat humanitare, ndërsa qasja në to mbetet e parregullt.