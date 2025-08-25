Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës shfaqë raketën e re Long Neptune

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës shfaqë raketën e re Long Neptune

Në Ditën e Pavarësisë, portali Zbroya i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës tregoi raketën e re ukrainase me rreze të gjatë veprimi “Long Neptune” me një rreze veprimi prej 1,000 kilometrash.

Videoja e publikuar tregon një raketë me krahë të palosshëm në formë X. Pamjet nuk e emërtojnë modelin, por Defense Express beson se është versioni me rreze të gjatë veprimi i raketës R-360 Neptune, pamja e së cilës më parë nuk ishte e njohur.

Analistët theksuan se Ukraina nuk ka lloje të tjera raketash me krahë të ngjashëm. Dihet që Long Neptune mund të fluturojë 1,000 kilometra dhe të godasë objektiva tokësore. Gjatësia e raketës është mbi gjashtë metra pa përforcuesin – rreth një metër e gjysmë më e gjatë se versioni anti-anije R-360.

Seksioni qendror i trupit të Long Neptune është zgjeruar në diametër – afërsisht në 50 cm nga 38 cm. Me fjalë të tjera, raketa e re është gjithashtu më e trashë, duke rritur me shumë gjasa kapacitetin e karburantit, transmeton Telegrafi.

Koni i hundës dhe seksioni i bishtit të Long Neptune mbeten afërsisht të njëjta me ato të R-360. Sipërfaqja e krahut dhe e bishtit është rritur për të kompensuar peshën më të lartë të ngritjes.

Sa i përket peshës së kokës me lëndë shpërthyese: versioni më i vjetër mbante 150 kg, ndërsa parametrat për Long Neptune nuk dihen ende.

Long Neptune është një modifikim i raketës Neptune e optimizuar për të goditur objektiva në distanca më të mëdha. Zhvillimi i saj është i njohur që nga nëntori 2023.

Në mars 2025, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Long Neptune kishte përfunduar testimet dhe ishte përdorur me sukses në luftime.

MARKETING

Të ngjajshme

Kompanitë e Musk padisin Apple dhe OpenAI për pengesë në fushën e inteligjencës artificiale

Kompanitë e Musk padisin Apple dhe OpenAI për pengesë në fushën e inteligjencës artificiale

Donald Trump nxjerr urdhër ekzekutiv: Të burgoset kush djeg flamurin amerikan

Donald Trump nxjerr urdhër ekzekutiv: Të burgoset kush djeg flamurin amerikan

Izet Mexhiti: Barazia gjinore, themel për një Çair më të fortë

Izet Mexhiti: Barazia gjinore, themel për një Çair më të fortë

Mucunski në takim me Kopman: Qeveria e përkushtuar në procesin e integrimit evropian

Mucunski në takim me Kopman: Qeveria e përkushtuar në procesin e integrimit evropian

Gashi pret delegacionin e liderëve të rinj politik nga SHBA

Gashi pret delegacionin e liderëve të rinj politik nga SHBA

I duhen për të blerë armë amerikane në luftën ndaj Rusisë, Zelensky kërkon 1 miliard dollarë në muaj nga Bashkimi Evropian

I duhen për të blerë armë amerikane në luftën ndaj Rusisë, Zelensky kërkon 1 miliard dollarë në muaj nga Bashkimi Evropian