Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës shfaqë raketën e re Long Neptune
Në Ditën e Pavarësisë, portali Zbroya i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës tregoi raketën e re ukrainase me rreze të gjatë veprimi “Long Neptune” me një rreze veprimi prej 1,000 kilometrash.
Videoja e publikuar tregon një raketë me krahë të palosshëm në formë X. Pamjet nuk e emërtojnë modelin, por Defense Express beson se është versioni me rreze të gjatë veprimi i raketës R-360 Neptune, pamja e së cilës më parë nuk ishte e njohur.
Analistët theksuan se Ukraina nuk ka lloje të tjera raketash me krahë të ngjashëm. Dihet që Long Neptune mund të fluturojë 1,000 kilometra dhe të godasë objektiva tokësore. Gjatësia e raketës është mbi gjashtë metra pa përforcuesin – rreth një metër e gjysmë më e gjatë se versioni anti-anije R-360.
Seksioni qendror i trupit të Long Neptune është zgjeruar në diametër – afërsisht në 50 cm nga 38 cm. Me fjalë të tjera, raketa e re është gjithashtu më e trashë, duke rritur me shumë gjasa kapacitetin e karburantit, transmeton Telegrafi.
Koni i hundës dhe seksioni i bishtit të Long Neptune mbeten afërsisht të njëjta me ato të R-360. Sipërfaqja e krahut dhe e bishtit është rritur për të kompensuar peshën më të lartë të ngritjes.
Sa i përket peshës së kokës me lëndë shpërthyese: versioni më i vjetër mbante 150 kg, ndërsa parametrat për Long Neptune nuk dihen ende.
Long Neptune është një modifikim i raketës Neptune e optimizuar për të goditur objektiva në distanca më të mëdha. Zhvillimi i saj është i njohur që nga nëntori 2023.
Në mars 2025, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Long Neptune kishte përfunduar testimet dhe ishte përdorur me sukses në luftime.