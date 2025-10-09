Ministria e Jashtme Turke mirëpret marrëveshjen e armëpushimit në Gaza

Ministria e Jashtme Turke mirëpret marrëveshjen e armëpushimit në Gaza

Ministria e Jashtme Turke njoftoi të enjten se mirëpret vendosjen e një armëpushimi në Gaza, duke shpresuar se kjo “do t’i japë fund gjenocidit që ka vazhduar gjatë dy viteve të fundit”.

Duke pritur që marrëveshja e armëpushimit të zbatohet plotësisht, deklarata e ministrisë tha se “me armëpushimin në fuqi, është e domosdoshme që ndihma humanitare të dërgohet në Gaza, ku po zhvillohet një katastrofë humanitare, dhe që përpjekjet për rindërtimin e Gazës të fillojnë pa vonesë. Turqia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë të konsiderueshme humanitare në Gaza në periudhën në vijim”.

Duke treguar se paqja e qëndrueshme në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm përmes një zgjidhjeje të drejtë të çështjes izraelito-palestineze, deklarata shprehu shpresën e ministrisë “se momenti i arritur në negociatat e armëpushimit do të kontribuojë gjithashtu në realizimin e një zgjidhjeje me dy shtete në periudhën në vijim”.

“Ne përgëzojmë përpjekjet e Katarit, Egjiptit dhe ShBA-së në ndërmjetësimin e negociatave të armëpushimit. Turqia riafirmon angazhimin e saj për të kontribuar në mënyrë aktive dhe për të zgjeruar mbështetjen e saj gjatë gjithë fazave të zbatimit të marrëveshjes së armëpushimit”, thuhet në deklaratë.

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin nënshkruar fazën e parë të një marrëveshjeje për Gazën të propozuar nga ShBA-ja.

Plani 20-pikësh, i njoftuar për herë të parë më 29 shtator, përfshin lirimin e të gjithë robërve izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë, një armëpushim, çarmatimin e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 67.200 palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Bombardimet e pamëshirshme e kanë lënë Gazën kryesisht të pabanueshme, duke çuar në uri dhe sëmundje të përhapura.

