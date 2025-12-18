Ministria e Ekonomisë e la buxhetin pa 2 milionë euro pasi lejoji vjetërsimin e procedurave kundërvajtëse
Ministria e Ekonomisë dhe Punës nuk arriti të mbledhë mbi dy milionë euro gjoba në procedurat kundërvajtëse në vitin 2024, sepse i lejoi ato të skadonin për shkak të mosveprimit, zbuloi Enti Shtetëror i Revizionit. Të dhënat mbi rastet e kundërvajtjeve në Ministri ishin cak i një sulmi të synuar në shtator 2024, dhe i gjithë arkivi u humb në mënyrë të pakthyeshme. Gjithashtu, revizioni i ESHR zbulon se ministria lejoi që një marrëveshje për rrethimin e parcelave të destinuara për ndërtimin e centraleve fotovoltaike të mos zbatohej plotësisht, dhe nuk mori përsipër të mbledhë gjobat, dhe nuk kishte garanci bankare.
Raporti i revizionit zbulon se deri në nëntor 2024, për shkak të skadimit të afatit të vjetërsimit të kërkesave për fillimin e procedurave kundërvajtëse, Komisioni i Kundërvajtjeve kishte lëshuar 1,534 Vendime për të ndaluar procedurat kundërvajtëse, gjë që çoi në më pak të ardhura të mbledhura në Buxhetin e Shtetit në shumën prej mbi 127 milionë denarë, ose mbi dy milionë euro. Për më tepër, që nga maji i vitit 2025, Inspektorati Shtetëror i Tregut i paraqiti Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës 398 raste për veprim, nga të cilat 164 janë nga viti 2023, 152 nga viti 2024 dhe 82 nga viti 2025.
Revizioni vëren gjithashtu se në shtator 2024, një sulm i paautorizuar i synuar u krye në softuerin për raste kundërvajtjeje, i cili rezultoi në humbjen e plotë dhe pakthyeshmërinë e të dhënave.
“Sektori i IT-së operon me vetëm 3 punonjës nga 12 vende pune të planifikuara, nuk ka politika dhe procedura të sigurisë së informacionit, nuk ka person të caktuar për sigurinë e informacionit, as nuk është përgatitur analizë e riskut të IT-së. Megjithëse është lidhur kontratë për softuerin e rezervimit, monitorimi i vazhdueshëm dhe prova e saktësisë së kopjeve rezervë nuk janë përcaktuar, dhe një rrezik shtesë është përdorimi i sistemeve operative të vjetruara pa masa të përcaktuara mbrojtëse”, thuhet në raport.
E gjithë kjo çoi në faktin që Ministria ishte e cenueshme dhe subjekt i një sulmi të synuar të IT-së në shtator 2024, i cili shkaktoi pamundësinë e të gjitha shërbimeve siç janë adresat e email-it, serveri i internetit dhe bazat e të dhënave. Për nevojat e rrethimit të parcelave të destinuara për ndërtimin e centraleve fotovoltaike, Ministria e Ekonomisë zbatoi dy faza të prokurimit. Faza e parë u përfundua sipas projektit dhe faza e dytë, me vlerë 420,667 euro, nuk u zbatua, nuk u dha asnjë garanci bankare për ekzekutimin cilësor të kontratës, as nuk u lidh aneks për zgjatjen e afatit, dhe nuk u morën masa ligjore për mbledhjen e penaliteteve kontraktuale.
“Gjatë analizës së kuadrit ligjor që rregullon kryerjen e aktiviteteve të hotelerisë, u përcaktua se ka mangësi në procesin e lëshimit të licencave dhe kategorizimit të objekteve të hotelerisë. Ligji nuk parashikon kontroll të detyrueshëm të përmbushjes së kushteve minimale teknike, sanitare, të zjarrit dhe mjedisore para lëshimit të vendimeve të kategorizimit dhe licencave për funksionimin e objekteve të hotelerisë, as mekanizëm për kontrollimin e fillimit të funksionimit”, thuhet në analizën e ESHR-s.
Gjithashtu, nuk ka afat të përcaktuar për aplikimin e mjetit juridik kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa për lëshimin e licencës ose revokohet licenca për kryerjen e aktiviteteve të hotelerisë në bar nate, kabare, diskotekë dhe diskotekë ambient të hapur, si dhe nuk ka regjistër të detyrueshëm për licencat e lëshuara për kryerjen e aktiviteteve të hotelerisë.