Ministria e Drejtësisë në RMV: Dorëzohen në Komisionin Evropian Kodi i ri Penal dhe ai i Procedurës Penale
Ministria e Drejtësisë i ka dorëzuar Komisionit Evropian për mendim Projektligjin Penal dhe Projektligjin e Procedurës Penale, duke vazhduar kështu procesin e reformës gjithëpërfshirëse të legjislacionit penal dhe harmonizimin e tij me standardet evropiane.
Nga atje thonë se Kodi i ri Penal po përgatitet pas tre dekadash dhe, së bashku me Ligjin e ri të Procedurës Penale, duhet të sigurojë një luftë më efikase kundër krimit dhe korrupsionit, procedura gjyqësore më të drejta, mbrojtje më të mirë të viktimave dhe siguri më të madhe ligjore për qytetarët.
“Thelbi i reformës nuk është vetëm në miratimin e ligjeve të reja, por në zbatimin e tyre dhe rezultatet që qytetarët duhet të ndiejnë. Qëllimi është të krijohet një kornizë ligjore që do të mundësojë hetime efikase, procedura gjyqësore të drejta, zbatim të barabartë të ligjit dhe llogaridhënie pa përjashtime.
Përgatitja e Kodit të ri Penal filloi në vitin 2019, dhe grupi i punës i udhëhequr nga Akademiku Vllado Kambovski zhvilloi konsultime të gjera me përfaqësues të gjyqësorit, komunitetit akademik, institucioneve kompetente dhe organizatave të shoqërisë civile në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2026.
Teksti i propozuar përfshin 33 direktiva përkatëse të Bashkimit Evropian, dhe më shumë se 50 opinione dhe propozime u morën në konsideratë gjatë konsultimeve, raporton Ministria e Drejtësisë.
Sipas Ministrisë, paralelisht po punohej edhe për Kodin e ri të Procedurës Penale.
“Grupi i punës së ekspertëve i udhëhequr nga Gordana Lažetiq, i përbërë nga 25 anëtarë, përfundoi përgatitjen e tekstit në tetor 2026. Propozimi parashikon përafrimin me 25 direktiva dhe standarde përkatëse evropiane”, thonë nga atje.