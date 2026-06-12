Ministria e Drejtësisë: Ndryshimet në Kodin Zgjedhor drejt fazës finale
Grupi i Punës për Reformën e Legjislacionit Zgjedhor mbajti sot seancën e tetë, ku u diskutuan çështjet e mbetura lidhur me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Zgjedhor, njoftoi Ministria e Drejtësisë.
Në mbledhje morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve që më herët kishin paraqitur propozime dhe rekomandime për reformën zgjedhore. Ata patën mundësinë të shpjegonin më hollësisht propozimet e tyre dhe të përgjigjeshin në pyetjet e anëtarëve të Grupit të Punës.
Sipas Ministrisë së Drejtësisë, zgjidhjet e dakorduara do të përfshihen javën e ardhshme në Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor. Më pas, dokumenti do t’u dërgohet anëtarëve të Grupit të Punës për komente dhe sugjerime të tjera të mundshme.