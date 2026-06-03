Ministria e Drejtësisë: Mbi 56% e aktiviteteve të reformës në drejtësi janë zbatuar në vitin 2025

Ministria e Drejtësisë: Mbi 56% e aktiviteteve të reformës në drejtësi janë zbatuar në vitin 2025

Ministria e Drejtësisë ka prezantuar raportin për vitin 2025 mbi zbatimin e Strategjisë për zhvillimin e sistemit të drejtësisë 2024–2028.

Kur'ban Bajram banner

Ministri Igor Filkov tha se po shihet përparim në reformat në drejtësi dhe se institucionet po punojnë për të forcuar sundimin e ligjit.

Sipas raportit, gjatë vitit 2025 janë planifikuar 116 aktivitete. Nga këto, 66 janë përfunduar, ndërsa 50 janë ende duke u realizuar. Në përgjithësi, janë zbatuar 56.9% e aktiviteteve.

Më shumë përparim është bërë në gjykata dhe prokurori, ku janë realizuar mbi 81% e detyrave. Në Gjykatën Kushtetuese, niveli i zbatimit është 75%.

Ministri tha se këto rezultate tregojnë se reformat po ecin dhe po sjellin përmirësime në sistemin e drejtësisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin në konferencën e ILO-s në Gjenevë për shkak të protestave

Zyrtari izraelit nuk arriti të përfundojë fjalimin në konferencën e ILO-s në Gjenevë për shkak të protestave

Spanja regjistron muajin maj më vdekjeprurës nga nxehtësia që nga fillimi i regjistrimeve

Spanja regjistron muajin maj më vdekjeprurës nga nxehtësia që nga fillimi i regjistrimeve

Samiti Global i Ekonomisë Islame fillon në Stamboll

Samiti Global i Ekonomisë Islame fillon në Stamboll

Rritet në 72.945 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në 72.945 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Trump: Po të mos isha unë, nuk do të kishte Izrael tani

Trump: Po të mos isha unë, nuk do të kishte Izrael tani

Arabia Saudite dënon ashpër sulmet iraniane në Bahrein dhe Kuvajt

Arabia Saudite dënon ashpër sulmet iraniane në Bahrein dhe Kuvajt