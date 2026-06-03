Ministria e Drejtësisë: Mbi 56% e aktiviteteve të reformës në drejtësi janë zbatuar në vitin 2025
Ministria e Drejtësisë ka prezantuar raportin për vitin 2025 mbi zbatimin e Strategjisë për zhvillimin e sistemit të drejtësisë 2024–2028.
Ministri Igor Filkov tha se po shihet përparim në reformat në drejtësi dhe se institucionet po punojnë për të forcuar sundimin e ligjit.
Sipas raportit, gjatë vitit 2025 janë planifikuar 116 aktivitete. Nga këto, 66 janë përfunduar, ndërsa 50 janë ende duke u realizuar. Në përgjithësi, janë zbatuar 56.9% e aktiviteteve.
Më shumë përparim është bërë në gjykata dhe prokurori, ku janë realizuar mbi 81% e detyrave. Në Gjykatën Kushtetuese, niveli i zbatimit është 75%.
Ministri tha se këto rezultate tregojnë se reformat po ecin dhe po sjellin përmirësime në sistemin e drejtësisë.