Ministria e Brendshme e Serbisë dyshohet për fshehje të së vërtetës mbi tragjedinë e tendës në Novi Sad që mori 16 jetë

Zyra e Prokurorit të Krimit të Organizuar (TOK) i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme (MUP) si në procedurat para-hetimore ashtu edhe në ato hetimore të marrë në pyetje personat përgjegjës në kompanitë kineze që ishin të angazhuara në projektin për modernizimin dhe rindërtimin e hekurudhës nga Novi Sadi deri në kufirin shtetëror me Hungarinë, por kjo nuk është bërë, raportoi e përjavshmja Radar.

Nga fillimi i shtatorit 2025 deri në fund të marsit të këtij viti, Ministrisë së Brendshme (MUP) iu paraqitën tetë kërkesa për dhënien e informacionit të nevojshëm, dhe pas një takimi të kohëve të fundit me përfaqësuesit e Shërbimit për Luftimin e Krimit të Organizuar (SBPOK) dhe Policisë Tatimore, u dërgua një kërkesë e re, tha TOK për Radar.

“Si rezultat i këtij takimi, më 7 prill iu paraqit SBPOK-ut dhe Policisë Tatimore një kërkesë e re për mbledhjen e informacionit të nevojshëm, e cila konsolidoi të gjitha kërkesat e mëparshme. Ky takim nuk e rinovoi ose vazhdoi punën e Grupit të Grevës. Mbledhja e informacionit të nevojshëm do të ndërmerret brenda punës dhe aktiviteteve të rregullta të SBPOK-ut dhe Policisë Tatimore”, deklaroi Zyra e Prokurorit.

Ata shtuan se të gjithë personat përgjegjës të kontraktorëve dhe nënkontraktorëve që ishin pjesë e hetimit do të merren në pyetje në periudhën e ardhshme.

Ka kaluar një vit e gjysmë që nga shembja e tendës në Stacionin Hekurudhor të Novi Sadit dhe tragjedia në të cilën vdiqën 16 persona dhe një tjetër u plagos rëndë.

Gjykata e Lartë në Novi Sad ka pezulluar procedurat kundër gjashtë të dyshuarve, përfshirë tre ish-zyrtarë shtetërorë – ish-ministri Goran Vesiq, asistentja e tij Anita Dimoski dhe Jelena Tanaskoviq, ish-drejtoreshë e kompanisë shtetërore Infrastruktura Hekurudhore Serbe (IŽS), ndërsa aktakuza kundër shtatë personave, përfshirë Nebojsha Shurlan, ish-drejtor i IŽS, është konfirmuar. Gjyqi ende nuk është planifikuar të fillojë.

