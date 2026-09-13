Ministri Shasivari reagon ndaj kritikave: “Mos më atribuoni diçka që nuk e kam thënë”

Ministri Shasivari reagon ndaj kritikave: “Mos më atribuoni diçka që nuk e kam thënë”

Ministri i Drejtësisë i Maqedonisë së Veriut, Jeton Shasivari, ka reaguar pas, siç thotë ai, tentativave për të shtrembëruar dhe keqinterpretuar qëndrimin e tij lidhur me Gjykatën Speciale dhe zhvillimet që priten më 16 shtator.
Ai thotë se deklarata e tij nuk nënkupton mbështetje për Gjykatën Speciale, por më 16 shtator nuk duhet të gjykojë rruga, politika apo emocionet, por gjykata.
“Mos më atribuoni një qëndrim që nuk e kam thënë”, ka shkruar Shasivari, duke shtuar se nuk e ka mbështetur dhe as nuk i ka mbledhur votat për themelimin e Gjykatës Speciale.

“Unë as e kam mbështetur dhe aq më pak ia kam mbledhur votat Gjykatës Speciale, siç kanë bërë Ali Ahmeti e Berat Buzhala, që e pranojnë edhe vetë”, është shprehur ai.

Sipas Shasivarit, Gjykata Speciale tashmë është realitet dhe, siç thotë ai, kjo ka ardhur si pasojë e angazhimit të dikujt tjetër, ndërsa tani mbetet të përballen me pasojat.

“Ajo sot është realitet si pasojë e angazhimit të dikujt. Neve na mbetet të merremi me pasojat”, ka deklaruar ministri.

Shasivari ka sqaruar se thirrja e tij e mëhershme, sipas tij, ishte në interes të Republikës së Kosovës, imazhit të UÇK-së dhe shqiptarëve në përgjithësi.

“Prandaj, në vend që të më atribuoni diçka që nuk e kam thënë, lexoni atë që kam thënë në të vërtetë”, ka shkruar ai.

Shasivari thotë se keqinterpretimet janë produkt i “atyre që përdorin çdo gjë të shenjtë në betejë politike”.

MARKETING

Të ngjajshme

Paralajmërohen dy linja të reja hekurudhore në Shkup

Paralajmërohen dy linja të reja hekurudhore në Shkup

Filloi ndërtimi i garazhit nëntokësor me kate dhe sheshit në Velez

Filloi ndërtimi i garazhit nëntokësor me kate dhe sheshit në Velez

(VIDEO) TVSH-ja për karburantet pritet të ulet nga 18 në 10%

(VIDEO) TVSH-ja për karburantet pritet të ulet nga 18 në 10%

(VIDEO) LSDM kërkon të hetohet festa 5 milionë euroshe e pavarësisë, reagon Mickoski

(VIDEO) LSDM kërkon të hetohet festa 5 milionë euroshe e pavarësisë, reagon Mickoski

(VIDEO) Toshkovski: Kemi ulje të madhe të viktimave në komunikacion

(VIDEO) Toshkovski: Kemi ulje të madhe të viktimave në komunikacion

Zgjidhet Qeveria Kurti 4

Zgjidhet Qeveria Kurti 4