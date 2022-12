Ministri serb i Kosovës i thotë Serbisë: S’mund të dërgoni forca ushtarake

Ministri i ri i Komuniteteve, Nenad Rashiq, ka thënë se Serbia nuk mund të dërgojë në Kosovë forca të sigurisë pa u pajtuar për këtë edhe KFOR-i.

E në këtë rast, ai thotë se KFOR-i as që është duke e menduar këtë opsion.

“Me sa më kujtohet, sipas Rezolutës 1244, Serbia në Kosovë mund të dërgojë 1000 forca të sigurisë, vetëm me miratim dhe koordinim me KFOR-in. Dhe në këtë rast, nuk jam i sigurt se KFOR-i po e mendon atë opsion”, tha Rashiqi për “Danas”, transmeton Gazeta10.

Ai këto komente i bëri pas deklaratave të zyrtarëve serbë se Serbia po e konsideron dërgimin e 1000 trupave të sigurisë në Kosovë.

Rashiqi tha se është e rëndësishme që të ketë qetësi, në mënyrë që të mos shkohet deri te përleshjet.

Në pyetjen se cila është arsyeja e dërgimit të forcave policore në veri të Kosovës, ai thotë se me sa e di ai, trupat policore janë dërguar me kërkesë të shqiptarëve dhe boshnjakëve pasi, sipas fjalëve të tyre, po ndihen të pasigurt.

Ndër të tjera, Rashiqi njoftoi se në takimin e sotëm që do ta zhvillojë me kryeministrin Albin Kurti, do t’i kërkojë atij që zgjedhjet për kryetarë në komunat veriore të shtyhen.