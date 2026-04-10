Ministri pakistanez i Mbrojtjes e quan Izraelin “mallkim për njerëzimin”
MARKETING
Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Khawaja Asif, e quajti Izraelin një “mallkim për njerëzimin” të enjten vonë, duke thënë se gjenocidi po vazhdon në të gjithë rajonin, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Izraeli është i lig dhe një mallkim për njerëzimin, ndërsa bisedimet e paqes janë duke u zhvilluar në Islamabad, gjenocidi po kryhet në Liban”, tha Asif në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Civilë të pafajshëm po vriten gjithashtu nga Izraeli, tha ai, duke shtuar se “Së pari në Gaza, pastaj në Iran dhe tani në Liban, gjakderdhja vazhdon pa pushim”.
Asif tha gjithashtu se shpreson që ata që krijuan Izraelin në tokën palestineze “të digjen në ferr”.
Komentet erdhën ndërsa sulmet izraelite ndaj Libanit u intensifikuan pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike të lidhura me një armëpushim dyjavor të shpallur të martën nga SHBA-ja dhe Irani dhe të ndërmjetësuar nga Pakistani.
Ndërsa ndërmjetësit pakistanezë dhe Teherani thanë se armëpushimi mbulonte edhe Libanin, Washingtoni dhe Tel Avivi e mohuan këtë.
Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet në të gjithë Libanin që nga e mërkura, duke vrarë të paktën 303 persona dhe duke plagosur 1.150 të tjerë, sipas Mbrojtjes Civile Libaneze.
Ofensiva e zgjeruar izraelite në Liban që nga 2 marsi ka vrarë 1.888 persona dhe ka plagosur 6.092 të tjerë, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.