Ministri Mucunski në takimin ministror të NATO-s në Bruksel

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski dje dhe sot ka marrë pjesë dhe do të mbajë fjalim në takimin ministror të vendeve-anëtare të NATO-s, që po mbahet në selinë e Aleancës në Bruksel, informojnë nga Ministria.

Në takim është theksuar rëndësia e Ballkanit Perëndimor si rajon me rëndësi strategjike për NATO-n dhe Bashkimin Evropian, me theks në nevojën për reagim më të shpejtë në rajonin e Unionit si element thelbësor për stabilitet rajonal dhe evropian.

Ministrat e kanë riafirmuar rëndësinë e partneritetit srategjik mes dy organizatave dhe plotësueshmërinë e tyre në përpjekjet për sigurimin e paqes së përhershme dhe stabilitetit në rajonin euroatlantik.

“Nga ana e ministrave u theksua se një shtyllë më e fortë evropiane në kuadër të një Aleance të fortë të NATO-s do të kontribuojë në forcimin e mëtejshëm të stabilitetit transatlantik. Në këtë drejtim u mirëpritën iniciativat e reja të BE-së për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, ndërsa u theksua nevoja e përfshirjes së aleatëve të NATO-s që nuk janë anëtarë të BE-së”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.

Në margjinat e takimit, ministri Mucunski zhvilloi takime të shkurtra dypalëshe me Sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rute, si dhe me kolegë ministra nga Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Rumania, Gjermania, Italia dhe Mali i Zi. Ata diskutuan çështje që ndërlidhen me stabilitetin rajonal, sigurinë dhe paqen.

MARKETING