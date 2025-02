Ministri Limani u takua me anëtarët e delegacionit nga Mali i Zi – qëllimi i vizitës, shkëmbimi i përvojave për përfshirjen e romëve në shoqëri

Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve, Fatmir Limani, ka zhvilluar sot një takim pune me përfaqësues të disa ministrive dhe organizatave të shoqërisë civile nga Mali i Zi.

Delegacioni nga Mali i Zi me anëtarë nga ministritë e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, për planifikim hapësinor, urbanizëm dhe pronë shtetërore, për punë të brendshme, për shëndetësi, për mbrojtje sociale, çështje familjare dhe demografi, Këshilli i Romëve, organizatat joqeveritare dhe media janë në një vizitë dyditore në vend të organizuar nga Këshilli i Evropës.

Qëllimi i vizitës është shkëmbimi i informacioneve dhe përvojave me ministritë resore, institucionet dhe organizatat për praktikat e mira në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pjesën me përfshirjen e romëve, zbatimin e Strategjisë për përfshirjen e romëve 2022-2030 dhe Planet nacionale të veprimit nga fushat prioritare.

Në takim, ministri iu referua politikave dhe projekteve që po zbatohen në vendin tonë, të cilat synojnë mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të romëve. Këto politika dhe projekte mundësojnë përfshirjen e fëmijëve romë në arsimin parashkollor, ndërgjegjësimin më të madh të pjesëtarëve të komunitetit rom përmes Qendrave Informative Rome, identifikimi i personave të paregjistruar në librat amë dhe ndihmë në sigurimin e dokumenteve personale dhe përkujdesje të përkohshme dhe integrim social të personave të pastrehë të vendosur në qendrën e pritjes në Vizbegovë.

Ministri Limani u shpreh i kënaqur me vizitën e sotme, e cila mundëson përmirësimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, me qëllim të avanvcimit të të drejtave dhe mundësive për bashkëqytetarët tanë romë. Ai tha se Ministria mbetet e hapur për të gjitha çështjet që do të kenë ndikim pozitiv në avancimin e situatës në Mal të Zi, si shtet.

