Ministri kroat i Punëve të Jashtme Radman nesër dhe pasnesër për vizitë zyrtare në vend

Ministri kroat i Punëve të Jashtme Radman nesër dhe pasnesër për vizitë zyrtare në vend

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski nesër dhe pasnesër do të presë ministrin e Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Republikës së Kroacisë Gordan Gërliq Radman, i cili do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Siç inforojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme, të dy ministrat do të bisedojnë për marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin ekonomik dhe sektorial, si dhe për integrimin evropian të vendit dhe mundësitë për shfrytëzimin e përvojës së Kroacisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Në fokusi do të jenë edhe bashkëpunimi në kuadër të NATO-s, çështjet rajonale dhe zhvillimet aktuale ndërkombëtare.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Asfalt i ri dhe standard urban në rrugën “Metodija Mitevski”

Mexhiti: Asfalt i ri dhe standard urban në rrugën “Metodija Mitevski”

Zelenskyy: Kreu i ekipit negociator të Ukrainës do të takohet me të dërguarit e SHBA-së më 26 shkurt

Zelenskyy: Kreu i ekipit negociator të Ukrainës do të takohet me të dërguarit e SHBA-së më 26 shkurt

Nikolloski: Janë hapur 22 linja të reja ajrore që lidhin Maqedoninë me të gjithë Evropën

Nikolloski: Janë hapur 22 linja të reja ajrore që lidhin Maqedoninë me të gjithë Evropën

Perinski: Mbi 220 milionë euro në dispozicion të komunave – Berova shembull për zhvillim të qëndrueshëm lokal

Perinski: Mbi 220 milionë euro në dispozicion të komunave – Berova shembull për zhvillim të qëndrueshëm lokal

Mbrojtja e pronarit të “Puls”, Dejan Jovanov, kërkon që ai të transferohet në burgun e Idrizovës

Mbrojtja e pronarit të “Puls”, Dejan Jovanov, kërkon që ai të transferohet në burgun e Idrizovës

BDI: Fillkovi e barazon gjuhën shqipe me zero, VLEN hesht

BDI: Fillkovi e barazon gjuhën shqipe me zero, VLEN hesht