Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare thotë se “i gjithë Libani duhet të digjet” pas vrasjes së ushtarëve
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, bëri thirrje për intensifikimin e sulmeve në Liban pasi ushtria izraelite tha se katër ushtarë u vranë në luftime në jug, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X, Ben-Gvir tha se Izraeli duhet të përgjigjet me forcë pavarësisht presionit ndërkombëtar.
“Me gjithë respektin për amerikanët, Izraeli duhet t’ia bëjë të qartë gjithë botës se gjaku i djemve tanë dhe siguria e qytetarëve tanë nuk janë të negociueshme. I gjithë Libani duhet të digjet”, shkroi ai.
“Detyra jonë supreme është të mbrojmë qytetarët e Izraelit dhe ushtarët e IDF-së (ushtrisë), dhe ky angazhim ka përparësi ndaj çdo konsiderate tjetër”, shtoi ai.
Ben-Gvir tha se ia kishte përcjellë qëndrimin e tij drejtpërdrejt kryeministrit Benjamin Netanyahu. “I thashë kryeministrit, madje edhe në takimet tona private: Për çdo lot të një nëne izraelite, një mijë nëna libaneze duhet të qajnë”, tha ai
Duke bërë thirrje për një sulm më të ashpër, ministri i ekstremit të djathtë shtoi se në Lindjen e Mesme ishte e nevojshme “të tërbohesh. Të zhdukësh. Të shtypësh terrorin”.
Komentet erdhën pasi ushtria izraelite njoftoi se katër ushtarë ishin vrarë gjatë përleshjeve në jug të Libanit, mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit Izrael-Liban.
Pavarësisht një marrëveshjeje SHBA-Iran që raportohej se përfshinte dispozita për t’i dhënë fund armiqësive në Liban, sulmet izraelite vazhduan pas mesnatës.
Më herët të premten, të paktën 24 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një seri sulmesh izraelite në jug të Libanit, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA).
Agjencia tha se sulmet goditën shtëpi të banuara në Al-Sharqiyah, Harouf dhe Kfar Sir në distriktin Nabatieh, duke lënë gjithashtu disa persona të zhdukur.
Sipas shifrave më të fundit zyrtare, ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban, e cila filloi më 2 mars, ka vrarë 3.912 persona, ka plagosur 11.873 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se një milion banorë.
Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez.