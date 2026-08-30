Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare “i kënaqur” me kushtet e ashpra të të burgosurve palestinezë
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, tha të dielën se është “i kënaqur” me trajtimin e ashpër të të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite, duke shtuar se ai është drejtpërdrejt përgjegjës për kushtet në burgje, transmeton Anadolu.
Deklaratat e tij u bënë në një video të publikuar në platformën sociale amerikane X, gjatë një bisede me gra të burgosura palestineze.
“Kushtet këtu janë shumë të këqija, dhe ne, gratë, nuk gëzojmë asnjë të drejtë të veçantë, si qasja në nevojat personale”, tha një e burgosur palestineze në video.
“Kjo është dita jonë e tretë pa bërë dush. Nuk po marrim trajtim mjekësor dhe rrobat tona nuk janë të pastra”, shtoi ajo.
“Kushtet e mira që dikur ekzistonin në burgje kanë marrë fund”, u përgjigj Ben-Gvir përmes një përkthyesi.
“‘Ankimi’ i terroristëve për kushtet në burgje nuk ndikon tek unë”, shkroi ai gjithashtu në një postim që shoqëronte videon.
Kur e burgosura kërkoi përmirësimin e kushteve në burg, Ben-Gvir e refuzoi kërkesën e saj.
Nuk është hera e parë që Ben-Gvir hyn në qelitë e të burgosurve palestinezë për t’i tallur ata.
Në fillim të gushtit, ai u tall me një të burgosur palestineze që u ankua për kushtet e këqija të ndalimit dhe mungesën e nevojave bazë, duke i thënë se “burgu nuk është hotel”.
Që nga marrja e detyrës në fund të vitit 2022, Ben-Gvir ka ndërmarrë hapa për ashpërsimin e kushteve të ndalimit për të burgosurit palestinezë, përfshirë politika të urisë dhe neglizhencës mjekësore, si dhe torturës dhe izolimit.
Rreth 9.500 të burgosur palestinezë mbahen në burgjet izraelite, përfshirë 94 gra dhe më shumë se 350 fëmijë, të cilët përballen me uri, torturë dhe neglizhencë mjekësore, sipas raporteve palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut.