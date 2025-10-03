Ministri izraelit i quan terroristë aktivistët e ndaluar të flotës “Globale Sumud”
Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, zhvilloi një vizitë tek aktivistët që janë ndaluar nga autoritetet izraelite pasi ishin pjesë e “Flotila Globale Sumud” – një nismë ndërkombëtare që synonte të sfidonte bllokadën ndaj Gazës dhe të sillte ndihma humanitare në këtë territor.
Gjatë vizitës së tij në vendin e ndalimit, Ben-Gvir përdori një gjuhë të ashpër ndaj aktivistëve, duke i etiketuar ata si armiq dhe mbështetës të terrorizmit.
Ai deklaroi se “këta janë terroristët. Janë terroristë. Shikojini mirë. Janë mbështetës të vrasësve. Kanë ardhur për Gazën, për të mbështetur terroristët”.
Këto deklarata pasqyrojnë qëndrimin e linjës së ashpër të qeverisë izraelite ndaj çdo përpjekjeje për të thyer bllokadën ndaj Rripit të Gazës, e cila konsiderohet nga Izraeli një çështje sigurie kombëtare.
Nga ana tjetër, aktivistët e flotës – të cilët përfshijnë qytetarë nga vende të ndryshme dhe organizata të të drejtave të njeriut – pretendojnë se veprimet e tyre janë paqësore dhe synojnë të tërheqin vëmendjen ndaj krizës humanitare në Gaza.
Kjo ngjarje ka shkaktuar reagime të ndryshme në arenën ndërkombëtare, me disa shtete dhe organizata që dënojnë ndalimin e aktivistëve dhe mbrojnë të drejtën e tyre për protestë paqësore, ndërsa të tjerë qëndrojnë në krah të Izraelit, duke theksuar të drejtën e tij për të garantuar sigurinë kombëtare.