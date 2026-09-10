Ministri izraelit i Mbrojtjes përsërit kërcënimin për të sulmuar objektet energjetike të Iranit
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, përsëriti të enjten kërcënimin e tij për të goditur objektet energjetike iraniane nëse Teherani nis një sulm kundër Izraelit, transmeton Anadolu.
“Duke pasur parasysh mundësinë që Irani të vendosë të ndërmarrë veprime kundër Izraelit, e përsëris paralajmërimin tim për udhëheqjen iraniane”, tha Katz duke shtuar se “Çdo sulm ndaj Izraelit, për çfarëdo arsye dhe nga çdo vendndodhje, do të përballet me një përgjigje të fortë”.
“Kjo përfshin sulme kundër objekteve jetësore të energjisë”, theksoi Katz.
Ai shtoi se “në përputhje me udhëzimet e Kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe udhëzimet e mia, ushtria është e përgatitur të kryejë këtë mision”.
Katz e bëri kërcënimin në një video të regjistruar që shënon Vitin e Ri Hebraik, i cili fillon të premten, një javë pasi lëshoi një paralajmërim të ngjashëm për Iranin.
Javën e kaluar, Katz u shpreh se Irani po përballet me “presion të rëndë dhe mbytës ekonomik” nga SHBA-të.
Washingtoni ka vendosur presion ekonomik ndaj Teheranit, ndërsa të dy palët kanë shkëmbyer sulme mes një bllokimi në negociatat rreth mosmarrëveshjeve, duke përfshirë lundrimin përmes Ngushticës strategjike të Hormuzit, një rrugë kyçe për energjinë dhe mallrat.
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit që ka vrarë më shumë se 3.000 njerëz, sipas Teheranit. Irani u përgjigj me sulme që vranë amerikanë dhe izraelitë.
Që nga qershori i vitit 2025, Izraeli ka nisur dy sulme kundër Iranit, ndërsa Teherani dhe Washingtoni ishin të angazhuar në negociata në të dyja rastet, të përqendruara kryesisht në programin bërthamor të Iranit.
Washingtoni dhe Tel Avivi akuzojnë Teheranin për mbajtjen e programeve bërthamore dhe raketore që kërcënojnë Izraelin dhe vendet rajonale aleate me SHBA-në. Irani tha se programi i tij bërthamor është paqësor, se nuk kërkon të zhvillojë armë bërthamore dhe se nuk përbën kërcënim për vendet e tjera.
Izraeli, i cili pushton territoret palestineze, si dhe pjesë të Libanit dhe Sirisë, është i vetmi vend në rajon që besohet se zotëron një arsenal bërthamor. Ai as nuk e ka pranuar dhe as nuk e ka mohuar zotërimin e armëve bërthamore, dhe objektet e tij bërthamore nuk i nënshtrohen garancive të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike.