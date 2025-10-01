Ministri izraelit i Mbrojtjes: Palestinezët që nuk largohen nga qyteti i Gazës do të konsiderohen “terroristë”
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, sinjalizoi se edhe civilët palestinezë që refuzojnë të largohen nga Qyteti i Gazës pavarësisht masakrave dhe urisë konsiderohen “terroristë ose mbështetës të terrorizmit”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim, Katz komentoi mbi ofensivën tokësore të ushtrisë izraelite të nisur muajin e kaluar për të pushtuar Qytetin e Gazës.
Katz argumentoi se ushtria izraelite është “shumë afër” rrethimit të Qytetit të Gazës dhe bëri thirrje përsëri për zhvendosje të detyruar të palestinezëve në rajon.
Duke thënë se ata kanë filluar të pushtojnë pjesën perëndimore të Korridorit Netzarim, i cili ndan Rripin e Gazës, Katz pohoi se “ky është shansi i fundit” për palestinezët që kërkojnë të migrojnë në jug nga Qyteti i Gazës.
Katz deklaroi se pasi të përfundojë Korridori Netzarim, palestinezët që dëshirojnë të kalojnë në jug nga Qyteti i Gazës do të duhet të kalojnë nëpër pikat e përcaktuara nga ushtria izraelite.
Duke deklaruar se ushtria izraelite do të vazhdojë sulmet e saj në rajon, ai argumentoi se “terroristët ose mbështetësit e terroristëve do të mbeten” në Qytetin e Gazës dhe se ata do t’i konsiderojnë edhe civilët palestinezë që nuk largohen nga tokat e tyre si “terroristë ose mbështetës të terroristëve”.
Pavarësisht ofensivës tokësore të ushtrisë izraelite, e cila filloi më 15 shtator, mijëra palestinezë në Qytetin e Gazës, të vendosur në Rripin verior të Gazës, nuk duan të largohen nga toka e tyre.
Pavarësisht masakrave dhe urisë, palestinezët mbeten në Qytetin e Gazës.
Sipas burimeve palestineze, afërsisht 500.000 palestinezë mbeten në Qytetin e Gazës, duke luftuar për të mbijetuar pavarësisht sulmeve izraelite dhe kufizimeve në hyrjen e autokolonave të ndihmave.
Izraeli vazhdon masakrat e tij me sulme ajrore dhe tokësore për të detyruar palestinezët të largohen nga Qyteti i Gazës.