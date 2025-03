Ministri izraelit i Mbrojtjes: Ofensiva në Gaza do të vazhdojë derisa të kthehen të gjithë pengjet

Izraeli do të vazhdojë operacionet e tij në Gaza derisa të gjithë pengjet izraelitë të lirohen nga enklava, njoftoi të martën në mbrëmje ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite goditi Rripin e Gazës herët të martën, duke vrarë të paktën 404 persona, duke plagosur mbi 562 dhe duke thyer marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 19 janar.

Pamjet e dala nga Gaza tregojnë se shumica e viktimave ishin civilë, duke përfshirë gra dhe fëmijë, shtëpitë e të cilëve u bombarduan gjatë natës.

Duke folur gjatë një vizite në bazën ajrore Tel Nof në Rehovot, Izraeli qendror, siç raportohet nga e përditshmja izraelite Yedioth Ahronoth, Katz përgëzoi forcat ajrore dhe ushtrinë për “operacionin parandalues ​​të paprecedentë” të kryer gjatë natës në Gaza.

“Hamasi duhet të kuptojë se rregullat e lojës kanë ndryshuar”, tha Katz.

“Ne nuk do të ndalojmë së luftuari derisa të kthehen të gjithë robërit dhe të eliminohet çdo kërcënim për banorët e jugut”, shtoi ai, duke iu referuar vendbanimeve pranë Gazës.

Izraeli vlerëson se 24 izraelitë mbahen peng në Gaza, së bashku me eshtrat e 35 të tjerëve. Nga ana tjetër, më shumë se 9.500 palestinezë mbeten të burgosur në burgjet izraelite, duke duruar tortura, privime dhe neglizhencë mjekësore, duke marrë shumë jetë, sipas raporteve palestineze dhe izraelite të të drejtave të njeriut.

Ndërsa Katz përmendi si objektiva lirimin e robërve dhe përfundimin e kërcënimeve të perceptuara nga Gaza, analistët izraelitë e lidhën gjenocidin e ripërtërirë me shtytjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të miratuar një buxhet dhe për të shmangur kolapsin e qeverisë së tij deri në fund të marsit.

Duke rifilluar masakrat, Netanyahu siguroi kthimin e ministrit të dorëhequr të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir në koalicion, duke siguruar mbështetjen e partisë së tij të ekstremit të djathtë “Fuqia Hebraike” për buxhetin.

Katz paralajmëroi: “Nëse Hamasi nuk i liron menjëherë të gjithë robërit, portat e ferrit do të hapen mbi ta dhe do të përballet me forcën e plotë të ushtrisë izraelite nga ajri, deti dhe toka derisa të eliminohet plotësisht”.

Gati 50.000 palestinezë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 112.000 të tjerë janë plagosur në fushatën brutale ushtarake izraelite në Gaza që nga tetori i vitit 2023.

Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin Benjamin Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

