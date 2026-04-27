Ministri izraelit i mbrojtjes kërcënon Libanin me “zjarr që do të djegë gjithë vendin”
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka kërcënuar Libanin me “zjarr që do të djegë gjithë vendin”, dy ditë pasi kryeministri Benjamin Netanyahu urdhëroi përshkallëzim ushtarak kundër Bejrutit, transmeton Anadolu.
“(Shefi i Hezbollahut) Naim Qassem po luan me zjarrin, dhe zjarri do të djegë Hezbollahun dhe gjithë Libanin”, ka thënë Katz gjatë një takimi me të dërguarën e OKB-së për Libanin, Jeanine Hennis-Plasschaert, sipas një deklarate të lëshuar nga zyra e tij.
Ministri izraelit ka pretenduar se qeveria libaneze “vazhdon të mbulohet” nën krahun e Hezbollahut.
“Zjarri do të shpërthejë dhe do të përfshijë cedrat e Libanit”, paralajmëroi Katz.
Ai pretendoi se presidenti libanez Joseph Aoun po “luan bixhoz me të ardhmen e Libanit”, duke shtuar se Izraeli nuk do të pranojë një situatë në të cilën një armëpushim në Liban bashkëjeton me sulme të vazhdueshme ndaj forcave izraelite dhe veriut të Izraelit.
Ministri i Mbrojtjes tha se ai dhe Netanyahu e kanë udhëzuar ushtrinë izraelite “të përgjigjet me zjarr dërrmues kundër Hezbollahut në rast të çdo dëmi, kërcënimi apo shkeljeje të sovranitetit izraelit”.
Aoun tha herët të hënën se armëpushimi me Izraelin përfaqëson “një hap të parë dhe të domosdoshëm” për çdo negociatë të mëvonshme me Tel Avivin. Ai tha se ky qëndrim tashmë i është përcjellë SHBA-së, e cila po udhëheq përpjekjet ndërmjetësuese mes Bejrutit dhe Tel Avivit.
Të shtunën, Netanyahu urdhëroi ushtrinë të përshkallëzojë sulmet kundër Libanit në përgjigje të sulmeve të Hezbollahut.
Më shumë se 2.500 persona janë vrarë, mbi 7.750 janë plagosur dhe mbi 1,6 milion janë zhvendosur nga sulmet izraelite në mbarë Libanin që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Një armëpushim dhjetëditor midis Libanit dhe Izraelit u shpall më 17 prill, megjithëse Tel Avivi e ka shkelur vazhdimisht atë.
Të enjten, presidenti amerikan Donald Trump tha se Libani dhe Izraeli ranë dakord të zgjasin armëpushimin edhe për tri javë pas një raundi të dytë bisedimesh mes dy palëve në Washington.
Hezbollahu ka kryer një seri sulmesh me dronë ndaj ushtarëve izraelitë në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit, duke përmendur si arsye shkeljet e përsëritura të armëpushimit nga Izraeli.