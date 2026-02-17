Ministri izraelit i Mbrojtjes: Izraeli nuk do të tërhiqet “asnjë milimetër” nga Gaza
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se Izraeli nuk do të lëvizë “asnjë milimetër” nga “Vija e Verdhë” në Gaza derisa Hamasi të çarmatoset, pavarësisht fillimit të fazës së dytë të planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
“Vija e Verdhë” i referohet vijës në të cilën forcat izraelite u tërhoqën në Gazën lindore gjatë fazës së parë të planit të Trumpit për t’i dhënë fund luftës.
Sipas fazës së dytë të planit, e cila filloi muajin e kaluar, Izraeli pritet të tërhiqet gradualisht nga ajo vijë.
“Ne kurrë nuk do ta lejojmë Hamasin të qëndrojë, as me armë dhe as me tunele. Slogani është i thjeshtë: deri në tunelin e fundit”, tha Katz në një konferencë të organizuar nga gazeta Yedioth Ahronoth.
“Ne nuk do të lëvizim nga Vija e Verdhë as një milimetër derisa Hamasi të çarmatoset, nga armët, nga tunelet dhe nga gjëra të tjera”, pohoi ai.
Të hënën, Sekretari i Kabinetit Izraelit, Yossi Fuchs, tha se qeveria do t’i jepte Hamasit 60 ditë kohë për t’u çarmatosur, duke kërcënuar se do të rifillonte luftën nëse nuk i përmbahet.
Izraeli e nisi luftën e tij gjenocidale në Gaza më 8 tetor 2023, me mbështetjen e SHBA-së. Lufta zgjati dy vjet dhe vrau më shumë se 72.000 palestinezë dhe plagosi mbi 171.000, shumica prej tyre fëmijë dhe gra, dhe shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.
Lufta përfundoi me një marrëveshje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Megjithatë, Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore dhe shkatërrimet në pjesë të ndryshme të Gazës në shkelje të përsëritura të marrëveshjes.
Çarmatimi i Hamasit është pjesë e fazës së dytë të planit të Trumpit, i cili hyri në fuqi në mesin e janarit. Faza përfshin tërheqje të mëtejshme izraelite nga Gaza, fillimin e rindërtimit, hyrjen e ndihmës shtesë humanitare dhe nisjen e një komiteti administrativ për të menaxhuar territorin.
Veçmas, Yedioth Ahronoth raportoi se Katz tha se Izraeli duhet të zgjerojë prodhimin vendas të armëve për të siguruar që mund të mbrohet në mënyrë të pavarur, duke përmendur konkurrencën globale për municione dhe mosmarrëveshjet e herëpashershme me aleatët gjatë kohës së luftës.
Katz e përshkroi SHBA-në si një “aleat të madh” që mbështeti Izraelin gjatë asaj që ai e quajti një “konflikt shumëfrontësh”, ndërsa pranoi disa mosmarrëveshje që “patën ndikimin e tyre”.
Ai tha se Ministria e Mbrojtjes ka vendosur të nisë një iniciativë afatgjatë, të quajtur përkohësisht “Mburoja e Izraelit”, që do të shtonte 350 miliardë shekel (rreth 95 miliardë dollarë) në buxhetin e mbrojtjes gjatë dekadës së ardhshme.
Plani bazohet në “besim të fortë në forcën ekonomike” të Izraelit, tha Katz. “Nuk ka siguri pa ekonomi dhe nuk ka ekonomi pa siguri”, shtoi ai.