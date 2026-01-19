Ministri izraelit i financave dëshiron që plani i Trump të anulohet, e quan Gazën ‘tonën’
Ministri i Financave i Izraelit, i ekstremit të djathtë, bëri thirrje të hënën për anulimin e planit të Presidentit të ShBA-së Donald Trump për Rripin e Gazës, duke e nxitur zhvendosjen me forcë të palestinezëve dhe krijimin e vendbanimeve izraelite në enklavë, raportuan mediat izraelite.
Sipas planit të Trumpit, një armëpushim hyri në fuqi më 10 tetor pas një lufte brutale izraelite që ka vrarë më shumë se 71.000 njerëz, kryesisht gra e fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Bezalel Smotrich foli gjatë inaugurimit të një vendbanimi në Bregun Perëndimor të pushtuar, ku falënderoi Trump për atë që e quajti “mbështetje të madhe për Izraelin” dhe vullnet të mirë, tha gazeta Haaretz.
Ai gjithashtu ia atribuoi Trump ndihmën në sigurimin e kthimit të pengjeve izraelite nga Gaza, por tha se plani dëmton Izraelin dhe duhet të revokohet.
“Gaza është jona”, tha Smotrich, kreu i partisë së ekstremit të djathtë Fetar Sionizëm, duke pretenduar se e ardhmja e territorit do të ndikonte mbi Izraelin më shumë se kushdo tjetër.
Ai tha se Izraeli duhet të vendosë sundim ushtarak, që përbën pushtim, dhe ta “përfundojë misionin”, raportoi Haaretz.
Ai gjithashtu bëri thirrje për çmontimin e një qendre të përbashkët koordinimi civil-ushtarak me seli në vendbanimin jugor izraelit të Kiryat Gat, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të Trumpit.
Qendra u krijua në tetor nga Komanda Qendrore e ShBA-së dhe përfshin përfaqësues nga dhjetëra vende dhe organizata ndërkombëtare.
Smotrich bëri thirrje për përjashtimin e asaj që ai e përshkroi si “vende armiqësore”, përfshirë Egjiptin dhe Britaninë, nga qendra e komandës, raportoi Haaretz.
Ai i bëri thirrje Hamasit të çarmatoset dhe të tërhiqet nga Gaza brenda një afati të shkurtër, duke paralajmëruar se nëse ky afat skadon, Izraeli duhet ta sulmojë Gazën me forcë të plotë dhe ta shkatërrojë Hamasin “ushtarakisht dhe civilisht”.
Ministri ekstremist bëri thirrje gjithashtu për rihapjen e pikës kalimtare të Rafah, të cilën Izraeli e kontrollon nga ana palestineze, me ose pa miratimin e Egjiptit, dhe për t’u lejuar banorëve të Gazës të largohen dhe të kërkojnë një të ardhme diku tjetër, tha Haaretz.
Izraeli u krijua në vitin 1948 në tokën palestineze dhe më vonë pushtoi territoret e mbetura palestineze. Qeveritë e njëpasnjëshme izraelite kanë hedhur poshtë një tërheqje dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalemin Lindor.