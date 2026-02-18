Ministri izraelit bën thirrje për aneksimin e Bregut Perëndimor dhe anulimin e Marrëveshjeve të Oslos
Qeveria e ardhshme izraelite do të përpiqet të inkurajojë emigrimin e palestinezëve, të anulojë Marrëveshjet e Oslos dhe të përshpejtojë aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar, tha ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një konference të kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor të martën në mbrëmje, Smotrich, kreu i partisë së ekstremit të djathtë Sionizëm Fetar, tha se një nga qëllimet e tij në qeverinë e ardhshme do të jetë “inkurajimi i emigrimit të palestinezëve nga Bregu Perëndimor dhe Rripi i Gazës”, duke e përshkruar atë si “një zgjidhje afatgjatë për konfliktin”.
Smotrich tha se kërkon të “anulojë Marrëveshjet e Oslos” me Autoritetin Palestinez dhe të ecë përpara me hapa për të imponuar atë që ai e quajti “sovranitet izraelit” mbi Bregun Perëndimor.
Palestinezët po përballen me pasojat e luftës dyvjeçare gjenocidale të Izraelit në Gaza, si dhe sulmet e vazhdueshme izraelite dhe dhunën e kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, duke përfshirë vrasje, arrestime, prishje, zhvendosje dhe zgjerim të vendbanimeve.
Palestinezët paralajmërojnë se veprime të tilla hapin rrugën për aneksimin formal të territorit të pushtuar, duke i dhënë fund në mënyrë efektive perspektivave për një shtet palestinez të parashikuar në rezolutat e OKB-së.
“Qeveria e ardhshme do të duhet të çmontojë idenë e një shteti palestinez dhe të ndryshojë realitetin aktual politik dhe të sigurisë në Bregun Perëndimor”, tha Smotrich.
Nëse nuk thirren zgjedhje të parakohshme, Izraeli është planifikuar të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare deri në tetor.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili kryeson qeverinë aktuale, është kërkuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC) që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Smotrich tha gjithashtu se synon të zgjerojë atë që e quajti “revolucion vendbanimesh” në Negev në Izraelin jugor dhe Galile në veri, duke thënë se është “e nevojshme të forcohet prania e popullsisë hebraike atje”.
Komuniteti ndërkombëtar dhe OKB-ja nuk e njohin pushtimin e Bregut Perëndimor nga Izraeli, përfshirë Kudsin Lindor, që nga viti 1967, dhe i konsiderojnë vendbanimet atje të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.