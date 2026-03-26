Ministri i transportit: Një tanker nafte, i operuar nga Turqia, u sulmua pranë Istanbulit

Tankeri, me emrin Altura, që transportonte rreth 140.000 tonë naftë të papërpunuar, u godit, ndërsa dhoma e motorit duket të ketë qenë objekti i sulmit, tha Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloğlu, gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në 24TV.

“U raportua një shpërthim në dhomën e motorit të një anijeje me flamur të huaj, e operuar nga Türkiye, e cila kishte lënë së fundmi Rusinë. Dyshojmë se shpërthimi është shkaktuar nga një mjet nënujor pa pilot,” tha Uraloğlu.

Ministri shtoi se në bord ndodheshin 27 anëtarë turq të ekuipazhit në momentin e incidentit, të gjithë të raportuar të sigurt.

Ai gjithashtu theksoi se ekipi teknik është dërguar në vendngjarje dhe situata po monitorohet me vëmendje. /TRTAlbania

