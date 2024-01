Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë për vizitë të parë zyrtare në Maqedoninë e Veriut

Ministri për Evropën dhe Punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Igli Hasani sot do të qëndrojë për vizitë të parë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kumtuan nga MPJ-ja.

Krahas takimit me ministrin e Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, ministri Hasani siç është paralajmëruar do të ketë takime edhe me kryetarin e Kuvendit Talat Xhaferi, zëvendëskryetarin e Qeverisë dhe ministrin për Sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive Artan Grubi dhe zëvendëskryeministrin për Çështje evropiane Bojan Mariçiq.

