Ministri i Mbrojtjes, Misajlovski mbështet shërbimin e detyrueshëm ushtarak
Ministri i Mbrojtjes, Vlado Misajlovski, ka shprehur mbështetjen e tij për idenë e futjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Maqedoni, duke theksuar se aktualisht vendi nuk ka burime financiare dhe kapacitete të mjaftueshme për zbatimin e tij. Deklarata u bë gjatë një vizite në kazermën e Velesit “Alekso Demnievski-Bauman”.
“Unë personalisht e inkurajoj këtë nismë. Të rinjtë duhet të kenë mundësinë për një përvojë të tillë, por duhet të marrim parasysh kapacitetet dhe financat. Në këtë moment, nuk është e zbatueshme, por në të ardhmen, nëse do të vlerësohet e nevojshme, jam i gatshëm ta zbatoj,” deklaroi Misajlovski.
Vizita u shfrytëzua për ceremoninë e betimit të 296 ushtarëve të rinj profesionistë, përfshirë 26 vajza, të cilët do të shërbejnë në Komandën e Stërvitjes dhe Doktrinës. Ministri njoftoi gjithashtu se për shkak të interesit të lartë për karrierën ushtarake, një konkurs i ri rekrutimi do të shpallet deri në fund të vitit.
Përveç kësaj, Misajlovski bëri të ditur se është përgatitur një vendim mbi statusin e ushtarëve profesionistë mbi moshën 45 vjeç, i cili do të publikohet së shpejti dhe do të përcaktojë mënyrën se si do të kujdesen për ta pas përfundimit të shërbimit aktiv.