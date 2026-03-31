Ministri i Mbrojtjes izraelit: Do të shkatërrojmë të gjitha shtëpitë pranë kufirit me Libanin
Izraeli njoftoi se do të shkatërrojnë të gjitha shtëpitë në fshatrat pranë kufirit me Libanin dhe se 600,000 banorë që kanë ikur nga jugu nuk do të lejohen të kthehen derisa veriu i Izraelit të jetë i sigurt.
Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se shkatërrimi do të ndiqte “modelin e Rafah dhe Beit Hanoun në Gaza”, me qëllim heqjen përhershme të kërcënimeve për banorët e veriut.
Katz ripërsëriti planet izraelite për të krijuar një zonë tampon në jug të Libanit dhe tha se Izraeli do të ruajë kontrollin mbi territorin deri te lumi Litani pas përfundimit të luftës me Hezbollah, grup i mbështetur nga Irani.
Që nga fillimi i ofensivës më 2 mars, mbi 1.2 milionë persona janë zhvendosur dhe të paktën 1,200 janë vrarë.
Ushtria izraelite ka kryer evakuime në jug të Libanit, periferi jugore të Bejrutit dhe zonat lindore të kontrolluara nga Hezbollah, duke kërkuar shkatërrimin e armëve të ruajtura nga grupi në shtëpi.
Ministrja libaneze e Çështjeve Sociale, Haneen Sayed, paralajmëroi se operacioni “po rrit rrezikun e zhvendosjes afatgjatë të banorëve libanezë”.
Ushtria izraelite tha gjithashtu se Hezbollah kishte përdorur gati 5,000 dronë, raketa dhe raketa kundër Izraelit dhe njoftoi sulme të reja në infrastrukturën e grupit në periferi jugore të Bejrutit.